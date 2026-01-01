Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nhật: Kiến tạo hy vọng cho tương lai

Trong thời khắc bước sang năm mới 2026, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gửi tới toàn thể người dân thông điệp đầu năm mới trên sóng truyền hình trực tiếp, trong đó bà nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để kiến tạo hy vọng cho tương lai Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản cho biết Nhật Bản và thế giới cũng đang đứng trước những thay đổi to lớn.

Trong nước, người dân đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, có thể gọi là một “cuộc khủng hoảng thầm lặng”, sự tăng giá sinh hoạt mà người dân phải gánh chịu sau thời gian dài giảm phát, cùng với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ sau chiến tranh.

Trên phạm vi toàn cầu, trật tự quốc tế tự do và rộng mở đang bị lung lay, xu hướng mang tính bá quyền gia tăng, trong khi tính bất định về chính trị và kinh tế ngày càng cao.

Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh, kể từ khi được thành lập vào tháng 10 năm ngoái, Nội các đã làm việc không ngừng vì lợi ích quốc gia và người dân, với quyết tâm cao độ nhằm biến những lo âu của cuộc sống hiện tại và tương lai thành niềm hy vọng, xây dựng một nền kinh tế vững mạnh, sẵn sàng đương đầu với các thách thức toàn cầu và hiện thực hóa nền ngoại giao Nhật Bản tỏa sáng giữa trung tâm thế giới.

Trước hết, chính phủ đã ưu tiên cao nhất việc ứng phó với tình trạng giá cả leo thang, thực hiện được cam kết với người dân bằng việc thông qua ngân sách bổ sung tại kỳ họp Quốc hội bất thường năm ngoái. Đồng thời, dựa trên nguyên tắc “tài khóa tích cực, có trách nhiệm”, chính phủ đã xác lập được những định hướng nhất định trong việc xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ cũng như một chính sách đối ngoại và an ninh vững mạnh.

Bên cạnh đó, thông qua nhiều diễn đàn như các hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị lãnh đạo Cộng đồng châu Á không phát thải (AZEC), Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Mỹ, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và Đối thoại cấp cao Trung Á - Nhật Bản, chính phủ đã tích cực triển khai các biện pháp ngoại giao nhằm nâng cao sự hiện diện của Nhật Bản trong cộng đồng quốc tế.

Trong năm kỷ niệm tròn 100 năm khởi đầu thời đại Chiêu Hòa, Thủ tướng Takaichi lấy hình ảnh vươn lên mạnh mẽ của người dân Nhật Bản từng có niềm tin và hy vọng rằng “ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay” để bày tỏ tin tưởng sẽ đóng góp vào việc kiến tạo một tương lai thịnh vượng hơn cho đất nước Nhật Bản và truyền lại cho thế hệ mai sau.