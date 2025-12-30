Bà Takaichi 'gây bão' mạng xã hội

Khoảnh khắc Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae xuất hiện giản dị với dép xỏ ngón khi chính thức dọn vào dinh Thủ tướng đã lan truyền chóng mặt, thu hút chú ý đặc biệt của dư luận.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ngày 29/12 chính thức chuyển vào dinh thự Thủ tướng, khép lại những tranh cãi kéo dài về vấn đề nơi ở và khả năng phản ứng trong tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý không kém lại đến từ hình ảnh đời thường bất ngờ của nữ Thủ tướng ngay trong thời khắc mang tính biểu tượng này.

Trên các nền tảng mạng xã hội, đoạn video và loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc bà Takaichi bước xuống từ chiếc Toyota Century - dòng xe công vụ hạng sang dành cho lãnh đạo cấp cao Nhật Bản - đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Trái với sự trang trọng thường thấy, nữ Thủ tướng xuất hiện trong bộ trang phục giản dị, phong cách trẻ trung và đặc biệt là đôi dép xỏ ngón đời thường.

Bà Takaichi di chuyển đến dinh thự Thủ tướng vào ngày 29/12. Ảnh: Kyodo News.

Trước đó, kể từ khi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản vào tháng 10, bà Takaichi vẫn hàng ngày di chuyển bằng ôtô từ khu ký túc xá dành cho các nghị sĩ Quốc hội tại quận Akasaka (Tokyo) đến Văn phòng Thủ tướng, quãng đường chỉ mất vài phút.

Trong khi đó, dinh thự chính thức của Thủ tướng nằm ngay sát văn phòng làm việc, với thời gian đi bộ chưa đầy một phút, được xem là địa điểm thuận lợi nhất cho công tác điều hành và ứng phó khẩn cấp.

Theo các nguồn tin thân cận với Văn phòng Thủ tướng, bà Takaichi từng dự định chuyển vào dinh thự ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, lịch trình ngoại giao và hoạt động nghị viện dày đặc trong những tuần đầu đã khiến kế hoạch này phải lùi lại.

Vấn đề nơi ở của bà trở thành tâm điểm tranh cãi, đặc biệt sau sự cố tối 8/12 khi một trận động đất mạnh xảy ra tại khu vực đông bắc Nhật Bản. Theo Kyodo News, do xe công vụ không đến đúng lịch, bà Takaichi phải nhờ một sĩ quan an ninh đưa tới văn phòng, dẫn đến việc đến muộn khoảng 35 phút.

Sự việc này đã vấp phải chỉ trích từ phe đối lập. Cựu Thủ tướng Noda Yoshihiko cho rằng việc không sinh sống tại dinh thự chính thức có thể ảnh hưởng đến khả năng phản ứng nhanh của người đứng đầu chính phủ trong các tình huống khẩn cấp.

Dẫu vậy, giới quan sát nhận định thời điểm bà Takaichi dọn vào dinh thự không phải là điều hiếm thấy trong bối cảnh chính trị Nhật Bản gần đây. Người tiền nhiệm Ishiba Shigeru chuyển đến sau khoảng ba tháng nhậm chức, còn cựu Thủ tướng Kishida Fumio cũng mất gần hai tháng mới vào ở.

Thậm chí, trong giai đoạn trước đó, các Thủ tướng như Suga Yoshihide và Abe Shinzo không sinh sống tại dinh thự, khiến tòa nhà này bị bỏ trống gần 9 năm, cho tới năm 2021.

Dinh thự Thủ tướng Nhật Bản là công trình gạch được xây dựng từ cuối thập niên 1920, mang giá trị lịch sử đặc biệt. Những năm 1930, nơi đây từng chứng kiến hai âm mưu đảo chính của các sĩ quan Lục quân Đế quốc, phản ánh giai đoạn bất ổn sâu sắc trong lịch sử hiện đại Nhật Bản.