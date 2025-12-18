Bà Takaichi khẳng định sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc

Trong bối cảnh căng thẳng Trung - Nhật leo thang căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan, Thủ tướng Sanae Takaichi khẳng định Tokyo luôn để ngỏ đối thoại với Bắc Kinh.

Phát biểu ngày 17/12, bà Takaichi nhấn mạnh Trung Quốc là quốc gia láng giềng quan trọng của Nhật Bản, đồng thời khẳng định hai bên cần xây dựng một mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định, theo AFP.

“Nhật Bản luôn sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc. Chúng tôi không đóng cánh cửa đó”, Thủ tướng Nhật Bản nói.

Theo bà Takaichi, Tokyo mong muốn duy trì các cuộc trao đổi thẳng thắn, thúc đẩy toàn diện mối quan hệ cùng có lợi với Bắc Kinh, trên cơ sở những lợi ích chiến lược chung của hai nước. Những phát biểu mới nhất này được xem là tín hiệu cho thấy Thủ tướng Nhật Bản muốn hạ nhiệt căng thẳng với Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trả lời trong cuộc họp báo ngày 17/12. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 16/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn một lần nữa yêu cầu Nhật Bản rút lại phát ngôn của Thủ tướng Takaichi về vấn đề Đài Loan, đồng thời cho rằng Tokyo đang “tìm cách lảng tránh trọng tâm vấn đề”.

Hồi tháng trước, bà Takaichi từng tuyên bố rằng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào đảo Đài Loan, Nhật Bản có thể cân nhắc triển khai Lực lượng Phòng vệ nếu xung đột đó tạo ra mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh quốc gia. Đảo Đài Loan chỉ cách đảo gần nhất của Nhật Bản khoảng 100 km.

Phát biểu này đã khiến quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và nhiều lần tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Sau đó, Trung Quốc phát đi khuyến cáo công dân hạn chế tới Nhật Bản, đồng thời cảnh báo sinh viên cân nhắc kỹ việc du học tại nước này. Một loạt phim điện ảnh Nhật Bản bị rút khỏi các rạp chiếu tại Trung Quốc, nhiều buổi biểu diễn của nghệ sĩ Nhật bị hủy bỏ.

Trên mạng xã hội Trung Quốc cũng xuất hiện làn sóng kêu gọi tẩy chay hàng hóa và nhà hàng Nhật Bản. Bắc Kinh đồng thời siết chặt lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản, vốn được áp đặt liên quan đến vấn đề xử lý nước thải tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.