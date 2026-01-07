Mỹ quyết bắt tàu chở dầu được Nga bảo hộ

Mỹ đang tiến hành chiến dịch chặn một chở tàu dầu được cho là liên quan Venezuela, sơn cờ Nga để né phong tỏa, khiến căng thẳng với Moscow leo thang.

Tàu Bella 1 đã từ chối lệnh dừng lại của Lực lượng Tuần duyên Mỹ kể từ ngày 21/12/2025, tàu rơi vào tình trạng bị truy đuổi từ đó đến nay. Ảnh: Reuters.

Hai quan chức Mỹ chia sẻ thông tin trên với Reuters trong ngày 7/1. Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng với Nga, sau khi tàu Bella 1 đã vượt qua “lệnh phong tỏa” trên vùng biển của Mỹ đối với các tàu bị trừng phạt ra vào vùng biển Venezuela.

Theo các quan chức Mỹ, chiến dịch chặn bắt Bella 1 hiện do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ phối hợp với quân đội Mỹ thực hiện. Khi hoạt động này diễn ra, các tàu quân sự của Nga, trong đó có một tàu ngầm, đang ở trong khu vực lân cận. Con tàu Bella 1 hiện đã đổi sang tên Marinera và treo cờ Nga.

Theo Financial Times, phía Mỹ đang tiến hành các chuyến bay do thám quanh tàu Marinera. Ít nhất 3 máy bay U-28 Draco của Không quân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ, ngoài ra, còn có máy bay P-8 Poseidon tham gia tuần tra tại khu vực.

Ngày 6/1, Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Nga đã điều một tàu ngầm và một số phương tiện hải quân khác đến hộ tống tàu Marinera trên Đại Tây Dương.

Sự hiện diện của lực lượng Nga nhằm bảo vệ tàu chở dầu trước nỗ lực chặn bắt của Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng Mỹ - Nga trên biển. Con tàu chở dầu cũ kỹ chưa kịp bốc hàng bỗng trở thành điểm nóng.

Theo New York Times, ngày 1/1, Nga đã đề nghị Mỹ chấm dứt việc truy đuổi tàu chở dầu đang bị Tuần duyên Mỹ theo sát trên Đại Tây Dương.

Cũng trong ngày 1/1, CNN đưa tin, Bella 1 đã sơn thêm hình quốc kỳ Nga trên thân tàu như một cách ngầm tuyên bố tàu thuộc sự bảo hộ của Nga. Việc tàu sơn thêm quốc kỳ Nga có thể khiến khía cạnh pháp lý của việc chặn bắt tàu trở nên phức tạp hơn.

Ngày 21/12, khi đang hướng vào vùng biển ngoài khơi Venezuela, tàu Bella 1 bất ngờ quay đầu khi Tuần duyên Mỹ tìm cách chặn lại. Kể từ thời điểm đó, tàu liên tục tìm cách bỏ chạy, kiên quyết từ chối mọi sự tiếp cận của Tuần duyên Mỹ.

Giới chức Mỹ cho biết khi Tuần duyên Mỹ bắt đầu tìm cách tiếp cận Bella 1, tàu này treo cờ Guyana, một quốc gia Nam Mỹ.

Cũng theo các quan chức Mỹ, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đã chặn thêm một tàu chở dầu khác liên quan đến Venezuela tại vùng biển Mỹ Latinh. Các động thái này cho thấy Washington vẫn tiếp tục thực thi “phong tỏa” hàng hải đối với các tàu bị trừng phạt liên quan tới dầu mỏ Venezuela.