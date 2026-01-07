Mỹ điều chỉnh cáo buộc với ông Maduro

Chính phủ Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tiến hành cải tổ nội các, trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh cáo buộc pháp lý nhằm vào ông Maduro và phát tín hiệu hợp tác có điều kiện với Caracas.

Ông Nicolas Maduro sau khi bị Mỹ bắt giữ và áp giải đến New York hôm 5/1. Ảnh: Reuters

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 6/1 đã bổ nhiệm ông Calixto Ortega Sanchez, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này, giữ chức Bộ trưởng phụ trách kinh tế, đánh dấu điều chỉnh nội các đầu tiên kể từ khi bà tuyên thệ nhậm chức.

Ông Sanchez lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Venezuela giai đoạn 2018 - 2025, đồng thời có kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí. Trước đó, chính bà Rodriguez cũng từng nắm giữ cương vị kinh tế này khi còn là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro.

Việc cải tổ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Washington tiến hành cuộc không kích và bắt giữ Tổng thống Maduro để đưa sang Mỹ xét xử.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, bà Rodriguez cho biết chính phủ đặt mục tiêu “củng cố các kết quả kinh tế đã đạt được,” đồng thời dẫn dự báo của Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Mỹ Latinh và Caribe (ECLAC) cho rằng kinh tế Venezuela có thể tăng trưởng 6,5% trong năm 2025.

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế Venezuela vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có việc đồng nội tệ mất giá làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái diễn siêu lạm phát.

Bà Delcy Rodriguez trong một cuộc họp báo ở Caracas. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Với vai trò Phó Tổng thống từ năm 2018, bà Rodriguez được ghi nhận đã góp phần giúp Venezuela thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng thông qua chính sách nới lỏng kiểm soát ngoại hối và cho phép nền kinh tế sử dụng rộng rãi đồng USD.

Bà Rodriguez lên điều hành đất nước trong bối cảnh chịu nhiều sức ép cả ở trong và ngoài nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng hợp tác có điều kiện với chính quyền mới ở Caracas, trong đó có việc Washington sẽ “tiếp cận toàn diện” nguồn dầu mỏ của Venezuela.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã rút lại tuyên bố coi “Cartel de los Soles” là một băng nhóm ma túy, cáo buộc từng được xem là nền tảng pháp lý cho lệnh bắt Tổng thống Maduro.

Theo bản cáo trạng sửa đổi công bố ngày 3/1, các công tố viên vẫn cáo buộc ông Maduro liên quan đến âm mưu buôn bán ma túy, nhưng không còn mô tả "Cartel de los Soles" là một tổ chức tội phạm cụ thể.

Trong phiên điều trần đầu tiên tại tòa án liên bang ở New York hôm 5/1, ông Maduro tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào ông và khẳng định mình vô tội. Ông tuyên bố vẫn là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.