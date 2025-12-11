Thủ tướng Nhật đứng thứ ba trong danh sách phụ nữ quyền lực 2025

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đứng thứ ba trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2025 do tạp chí Forbes công bố.

Những gương mặt trong top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2025 do Forbes bình chọn, bao gồm ca sĩ Mỹ Taylor Swift (thứ 21); nhà từ thiện tỷ phú, vợ cũ của tỷ phú Jeff Bezos, bà MacKenzie Scott (thứ 11); Tổng thống Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah (thứ 79) và Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi (thứ 3). Ảnh: Forbes

Danh sách công bố thường niên vừa được Forbes đưa ra trong ngày 10/12. 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2025 bao gồm các nữ chính trị gia, nữ lãnh đạo doanh nghiệp và những nhân vật có tầm ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực đa dạng.

Hai vị trí dẫn đầu danh sách năm nay không thay đổi so với năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đứng thứ nhất, tiếp theo là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đứng thứ ba, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đứng thứ tư, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đứng thứ năm.

Forbes nhận định bà Takaichi - nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản - dù mới nhậm chức chưa lâu nhưng đã đưa ra các quyết sách “định hình cục diện quyền lực tại Đông Á cũng như góp phần tạo nên sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Bà Takaichi, người đứng đầu nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới với GDP trên 4.000 tỷ USD , vừa nhậm chức ngày 21/10.

Thủ tướng Takaichi gặp gỡ báo chí tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 25/11. Ảnh: Reuters.

Theo các khảo sát của truyền thông Nhật Bản thời gian qua, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Takaichi luôn duy trì ở mức cao. Dù theo đường lối bảo thủ cứng rắn, thậm chí được mệnh danh là “người đàn bà thép” của chính trường Nhật Bản, nhưng bà Takaichi đang khéo léo pha trộn giữa lập trường đối ngoại trung dung và cứng rắn.

Bà Takaichi nhậm chức trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức như lạm phát, tiền lương tăng chậm, sức mua yếu... Hiện tại, kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Nhật Bản. Trong khảo sát mới đây của Yomiuri Shimbun, 74% người dân Nhật được hỏi có đánh giá tích cực đối với chính sách tài khóa “trách nhiệm và chủ động” của bà Takaichi.

Cùng xuất hiện trong top 5 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, nữ Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng là hai nữ lãnh đạo đứng đầu hai quốc gia thuộc nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Forbes cho biết các gương mặt nữ giới quyền lực xuất hiện trong danh sách năm nay hoạt động ở nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính, chính trị... Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí như sức mạnh nền kinh tế hoặc sức mạnh doanh nghiệp, tần suất xuất hiện trên truyền thông...