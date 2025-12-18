Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản xem xét lại 'Ba nguyên tắc phi hạt nhân'

CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng phản đối tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về khả năng xem xét sửa đổi “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” của nước này.

Thủ tướng Takaichi thuyết trình chính sách trước quốc hội. Ảnh: LDP.

Tờ Rodong Shinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra hôm nay (18/12) đăng tải bài viết với tiêu đề “Chính sách tái vũ trang của Nhật Bản đang bước vào giai đoạn mất cân nhắc”, trong đó chỉ trích việc Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết đang xem xét sửa đổi “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” là “hành vi khiêu khích rõ ràng với hòa bình”.

Bài báo cho rằng việc Nhật Bản tái vũ trang không phải là nhằm bảo vệ hòa bình, ổn định cho quốc gia và khu vực, đồng thời Tokyo đã “thổi phồng” mối đe dọa từ các nước láng giềng để có được sự ủng hộ của công luận đối với việc tăng chi tiêu quốc phòng, sửa đổi Hiến pháp và tham gia chiến tranh.

Bài báo cũng nhấn mạnh, Nhật Bản cần nhìn lại bài học cảnh tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm thua trận trong Chiến tranh thế giới thứ II. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng lên tiếng về vấn đề này.

Ba Nguyên tắc Phi Hạt nhân của Nhật Bản được Thủ tướng Sato Eisaku đưa ra lần đầu tiên vào năm 1967 tại Quốc hội nước này và được coi là nền tảng quan trọng trong chính sách của quốc gia duy nhất từng hứng chịu thảm họa của các vụ ném bom nguyên tử.

Ba nguyên tắc này bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ.

Tuy nhiên, nguyên tắc thứ ba bị xem là yếu tố ngăn cản việc hợp tác nâng cao khả năng răn đe hạt nhân với Mỹ. Do đó, việc Thủ tướng Takaichi xem xét điều chỉnh ba nguyên tắc này được coi là để tăng cường quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ trong lĩnh vực an ninh, đặc biệt là việc tăng cường khả năng răn đe mở rộng.