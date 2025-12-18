Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản xem xét lại 'Ba nguyên tắc phi hạt nhân'

  • Thứ năm, 18/12/2025 16:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng phản đối tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về khả năng xem xét sửa đổi “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” của nước này.

Thủ tướng Takaichi thuyết trình chính sách trước quốc hội. Ảnh: LDP.

Tờ Rodong Shinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra hôm nay (18/12) đăng tải bài viết với tiêu đề “Chính sách tái vũ trang của Nhật Bản đang bước vào giai đoạn mất cân nhắc”, trong đó chỉ trích việc Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết đang xem xét sửa đổi “Ba nguyên tắc phi hạt nhân” là “hành vi khiêu khích rõ ràng với hòa bình”.

Bài báo cho rằng việc Nhật Bản tái vũ trang không phải là nhằm bảo vệ hòa bình, ổn định cho quốc gia và khu vực, đồng thời Tokyo đã “thổi phồng” mối đe dọa từ các nước láng giềng để có được sự ủng hộ của công luận đối với việc tăng chi tiêu quốc phòng, sửa đổi Hiến pháp và tham gia chiến tranh.

Bài báo cũng nhấn mạnh, Nhật Bản cần nhìn lại bài học cảnh tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm thua trận trong Chiến tranh thế giới thứ II. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng lên tiếng về vấn đề này.

Ba Nguyên tắc Phi Hạt nhân của Nhật Bản được Thủ tướng Sato Eisaku đưa ra lần đầu tiên vào năm 1967 tại Quốc hội nước này và được coi là nền tảng quan trọng trong chính sách của quốc gia duy nhất từng hứng chịu thảm họa của các vụ ném bom nguyên tử.

Ba nguyên tắc này bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ.

Tuy nhiên, nguyên tắc thứ ba bị xem là yếu tố ngăn cản việc hợp tác nâng cao khả năng răn đe hạt nhân với Mỹ. Do đó, việc Thủ tướng Takaichi xem xét điều chỉnh ba nguyên tắc này được coi là để tăng cường quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ trong lĩnh vực an ninh, đặc biệt là việc tăng cường khả năng răn đe mở rộng.

Em gái ông Kim Jong Un dùng smartphone gập Trung Quốc?

Xuất hiện tại lễ khánh thành một bệnh viện, Kim Yo Jong - em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - được cho là đang cầm trên tay một mẫu điện thoại gập do Trung Quốc sản xuất.

12:26 15/12/2025

Triều Tiên phóng nhiều đạn pháo có tầm bắn xa

Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/12, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả đạn pháo từ hệ thống phóng pháo phản lực đa nòng.

08:43 10/12/2025

Điểm khác thường trong Sách Trắng mới của Trung Quốc

Các chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc loại bỏ cụm từ “phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” khỏi Sách Trắng vừa công bố có thể là dấu hiệu “ngầm chấp nhận” Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

15:07 7/12/2025

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/trieu-tien-chi-trich-nhat-ban-xem-xet-lai-ba-nguyen-tac-phi-hat-nhan-post1254809.vov

Tuấn Nhật/VOV

nguyên tắc phi hạt nhân Triều Tiên Nhật Bản Mỹ Pháp Triều Tiên Nhật Bản Takaichi Sanae

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Ong Trump 'gay soc' tai Nha Trang hinh anh

Ông Trump 'gây sốc' tại Nhà Trắng

4 giờ trước 14:45 18/12/2025

0

Nhà Trắng vừa gắn những tấm biển chú thích bên dưới ảnh chân dung của các Tổng thống Mỹ. Nội dung các tấm biển công kích các tổng thống tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý