Triều Tiên phóng nhiều đạn pháo có tầm bắn xa

  Thứ tư, 10/12/2025 08:43 (GMT+7)
Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/12, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả đạn pháo từ hệ thống phóng pháo phản lực đa nòng.

Trong tuyên bố ra ngày 10/12, JCS nêu rõ quân đội nước này đã phát hiện khoảng 10 quả đạn pháo được phóng về phía Bắc Biển Hoàng Hải vào khoảng 15h ngày 9/2 (giờ địa phương, tức 13h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Đây được cho là đạn phóng từ hệ thống phóng pháo phản lực đa nòng cỡ 240mm, có tầm bắn bao trùm Seoul và các khu vực lân cận.

Việc phóng đạn pháo này dường như trong khuôn khổ cuộc diễn tập mùa Đông thường lệ, bắt đầu vào tháng 12. Hiện lực lượng chức năng Hàn Quốc đang phân tích chi tiết vụ phóng.

Tuyên bố của JCS nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên, đồng thời duy trì năng lực và khả năng ứng phó.

11 năm nay, Triều Tiên cũng phóng đạn pháo ngay trước chuyến thị sát chung của hai Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ tại Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên. Động thái tương tự cũng đã được Bình Nhưỡng thực hiện khi Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm tại thành phố Gyeongju, Đông Nam Hàn Quốc nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

