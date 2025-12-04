Tổng thống Hàn Quốc cân nhắc xin lỗi Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chia sẻ rằng ông đang xem xét khả năng gửi lời xin lỗi tới Triều Tiên liên quan đến những vụ khiêu khích qua biên giới, bị cáo buộc do người tiền nhiệm của ông chỉ đạo.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN.

Al Jazeera dẫn lời Tổng thống Lee Jae-myung ngày 3/12 nhận định việc đưa ra lời xin lỗi là cần thiết, sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị truy tố tháng trước, với cáo buộc đã ra lệnh cho thiết bị bay không người lái thả truyền đơn vào lãnh thổ Triều Tiên. Theo các công tố viên, động thái này nhằm gây thêm căng thẳng và tìm kiếm lợi thế chính trị.

Tại cuộc họp báo ở Seoul, nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ: “Tôi nghĩ mình nên nói lời xin lỗi, nhưng thú thật tôi vẫn do dự. Tôi e rằng nếu nói ra, điều đó có thể bị đem ra làm vũ khí cho các cuộc đấu tố ý thức hệ hoặc cáo buộc tôi thân Bình Nhưỡng”.

Triều Tiên từng cáo buộc chính phủ của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol điều động thiết bị bay không người lái qua Bình Nhưỡng để 3 lần thả truyền đơn tuyên truyền vào tháng 10/2024.

Truyền thông Hàn Quốc ngày 1/12 đưa tin rằng quân đội nước này cũng đã thả bóng bay mang truyền đơn tuyên truyền qua biên giới trong thời gian ông Yoon Suk-yeol tại nhiệm.

Tổng thống Lee Jae-myung nói với các phóng viên rằng ông mong muốn cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, ông đã thực hiện một số biện pháp để giảm căng thẳng liên Triều, bao gồm cả việc dỡ bỏ các loa phóng thanh tuyên truyền dọc biên giới.

Ngày 3/12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết bản sửa đổi gần đây đối với Đạo luật An toàn Hàng không sẽ giúp chấm dứt hoạt động thả tờ rơi tuyên truyền qua biên giới vào Triều Tiên của các nhà hoạt động.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết với việc sửa đổi Đạo luật An toàn hàng không, hoạt động phát tờ rơi chống Triều Tiên vốn cản trở quan hệ liên Triều và đe dọa đến an toàn và hòa bình ở các khu vực biên giới, có thể sẽ bị ngăn chặn.

Kể từ khi trở thành tổng thống, ông Lee Jae-myung đã nỗ lực mở cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng. Song những tín hiệu thiện chí ấy tới nay vẫn không được nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi đáp.

Bất chấp điều này, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định ông sẽ kiên trì. Ông gợi ý rằng việc tạm dừng các cuộc tập trận quân sự thường kỳ với Mỹ, vốn bị Bình Nhưỡng coi là hành động khiêu khích, có thể là một giải pháp cần xem xét để khuyến khích Triều Tiên nối lại đàm phán.

Ông Lee Jae-myung cũng bày tỏ hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump - "một người thực tế, thực dụng và là bậc thầy về đàm phán, luôn tôn trọng các đối tác của mình" - có thể giúp thuyết phục Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 2/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đề xuất khôi phục các kênh liên lạc với Triều Tiên, cho rằng đây sẽ là điểm khởi đầu cho việc cùng tồn tại hòa bình giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Ông nhấn mạnh: "Nhiệm vụ lịch sử được giao cho chúng ta là chấm dứt sự thù địch và đối đầu giữa hai miền Triều Tiên, và xây dựng một mối quan hệ liên Triều mới dựa trên việc cùng tồn tại hòa bình". Bên cạnh đó, ông đề xuất hai miền Triều Tiên khôi phục các kênh đối thoại.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng khẳng định rằng nước này không có ý định theo đuổi thống nhất bằng cách thôn tính Triều Tiên.