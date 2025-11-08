Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, lên án cuộc đàm phán Mỹ - Hàn

  • Thứ bảy, 8/11/2025 09:51 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ngày 7/11, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn khiến Hàn Quốc phải triệu tập cuộc họp gấp. Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol đe doạ Bình Nhưỡng sẽ 'thực hiện những hành động tấn công quyết liệt hơn đối với các mối đe dọa.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 7/11, Văn phòng An ninh Quốc gia (ONS) của Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ phóng mới nhất, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên.

ONS cho biết đang xem xét các biện pháp ứng phó và chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các hành động cần thiết. ONS cũng kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động mà Hàn Quốc cho là đe dọa hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho rằng các vụ phóng tên lửa là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên đã phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông vào lúc 12h35 cùng ngày (giờ địa phương).

JCS cho biết thêm vụ phóng được thực hiện ở khu vực gần huyện Taegwan, tỉnh Bắc Phyongan, và tên lửa đã bay khoảng 700 km trước khi rơi xuống biển. Hiện JCS đang phối hợp với phía Mỹ để phân tích thêm nhằm xác định vật thể này.

Hãng tin Reuters ngày 8/11 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol được hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải cho biết Bình Nhưỡng đã lên án cuộc đàm phán an ninh thường niên diễn ra trong tuần này giữa Hàn Quốc và Mỹ là hành động cố ý thể hiện bản chất thù địch, đồng thời nhấn mạnh sẽ thực hiện các hành động tấn công quyết liệt hơn chống lại các mối đe dọa từ kẻ thù.

Trong tuyên bố đưa ra, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol cho biết giữa lúc cuộc diễn tập không quân chung Mỹ-Hàn mang tên Lá cờ Tự do (Freedom Flag) đang diễn ra thì cụm tác chiến tàu sân bay hạt nhân cỡ lớn George Washington thuộc Hạm đội 7 của Mỹ xuất hiện.

Theo Bộ trưởng No, việc này “báo hiệu một bước leo thang nghiêm trọng, càng làm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng hơn nữa”.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên cho biết thêm: “Trước đó, các lãnh đạo quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đã tới khu vực gần biên giới phía Nam của CHDCND Triều Tiên để kích động cơn cuồng loạn chiến tranh và tiến hành một cuộc họp tham vấn an ninh thường niên”.

Theo Bộ trưởng No, tại đây, các lãnh đạo quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đã bàn bạc việc “tăng cường khả năng răn đe đối với CHDCND Triều Tiên và thúc đẩy nhanh quá trình tích hợp lực lượng hạt nhân với lực lượng thông thường. Điều này là một sự bộc lộ rõ rệt và biểu hiện công khai có chủ ý về bản chất thù địch của họ trong việc đối đầu với CHDCND Triều Tiên tới cùng”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thực hiện những hành động tấn công quyết liệt hơn đối với mối đe dọa của kẻ thù, theo nguyên tắc bảo đảm an ninh và bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh hùng hậu”.

Phía Mỹ và Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về tuyên bố nêu trên của Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol.

TTXVN

No Kwang Chol Triều Tiên Hàn Quốc Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Hội đồng Bảo an Triều Tiên đe dọa tấn công lên án đàm phán Mỹ - Hàn

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

My cong bo lenh trung phat moi voi Trieu Tien hinh anh

Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

07:59 5/11/2025 07:59 5/11/2025

0

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Triều Tiên, bao gồm công ty công nghệ Korea Mangyongdae Computer Technology Corp., và Ngân hàng Ryujong Credit của Triều Tiên.

Trieu Tien dap tra My sau don trung phat moi hinh anh

Triều Tiên đáp trả Mỹ sau đòn trừng phạt mới

10:58 6/11/2025 10:58 6/11/2025

0

Triều Tiên chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp đặt các lệnh trừng phạt "thù địch” với nước này, và tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng, hãng thông tấn KCNA đưa tin sáng nay (6/11).

My ap trung phat moi voi Trieu Tien - co hoi nao cho thuong dinh? hinh anh

Mỹ áp trừng phạt mới với Triều Tiên - cơ hội nào cho thượng đỉnh?

15:13 5/11/2025 15:13 5/11/2025

0

Hôm 4/11, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, giữa lúc tình báo Hàn Quốc vẫn tin rằng Nhà lãnh đạo Triều Tiên đang để ngỏ khả năng cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều vào một thời điểm “chín muồi”.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý