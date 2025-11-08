Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, lên án cuộc đàm phán Mỹ - Hàn

Ngày 7/11, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn khiến Hàn Quốc phải triệu tập cuộc họp gấp. Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol đe doạ Bình Nhưỡng sẽ 'thực hiện những hành động tấn công quyết liệt hơn đối với các mối đe dọa.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 7/11, Văn phòng An ninh Quốc gia (ONS) của Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ phóng mới nhất, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên.

ONS cho biết đang xem xét các biện pháp ứng phó và chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các hành động cần thiết. ONS cũng kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động mà Hàn Quốc cho là đe dọa hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho rằng các vụ phóng tên lửa là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên đã phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông vào lúc 12h35 cùng ngày (giờ địa phương).

JCS cho biết thêm vụ phóng được thực hiện ở khu vực gần huyện Taegwan, tỉnh Bắc Phyongan, và tên lửa đã bay khoảng 700 km trước khi rơi xuống biển. Hiện JCS đang phối hợp với phía Mỹ để phân tích thêm nhằm xác định vật thể này.

Hãng tin Reuters ngày 8/11 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol được hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải cho biết Bình Nhưỡng đã lên án cuộc đàm phán an ninh thường niên diễn ra trong tuần này giữa Hàn Quốc và Mỹ là hành động cố ý thể hiện bản chất thù địch, đồng thời nhấn mạnh sẽ thực hiện các hành động tấn công quyết liệt hơn chống lại các mối đe dọa từ kẻ thù.

Trong tuyên bố đưa ra, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol cho biết giữa lúc cuộc diễn tập không quân chung Mỹ-Hàn mang tên Lá cờ Tự do (Freedom Flag) đang diễn ra thì cụm tác chiến tàu sân bay hạt nhân cỡ lớn George Washington thuộc Hạm đội 7 của Mỹ xuất hiện.

Theo Bộ trưởng No, việc này “báo hiệu một bước leo thang nghiêm trọng, càng làm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng hơn nữa”.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên cho biết thêm: “Trước đó, các lãnh đạo quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đã tới khu vực gần biên giới phía Nam của CHDCND Triều Tiên để kích động cơn cuồng loạn chiến tranh và tiến hành một cuộc họp tham vấn an ninh thường niên”.

Theo Bộ trưởng No, tại đây, các lãnh đạo quân sự của Mỹ và Hàn Quốc đã bàn bạc việc “tăng cường khả năng răn đe đối với CHDCND Triều Tiên và thúc đẩy nhanh quá trình tích hợp lực lượng hạt nhân với lực lượng thông thường. Điều này là một sự bộc lộ rõ rệt và biểu hiện công khai có chủ ý về bản chất thù địch của họ trong việc đối đầu với CHDCND Triều Tiên tới cùng”.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thực hiện những hành động tấn công quyết liệt hơn đối với mối đe dọa của kẻ thù, theo nguyên tắc bảo đảm an ninh và bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh hùng hậu”.

Phía Mỹ và Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về tuyên bố nêu trên của Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol.