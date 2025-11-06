Triều Tiên đáp trả Mỹ sau đòn trừng phạt mới

Triều Tiên chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp đặt các lệnh trừng phạt "thù địch” với nước này, và tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng, hãng thông tấn KCNA đưa tin sáng nay (6/11).

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại lễ khánh thành tượng đài ghi công những người lính đã hy sinh ở nước ngoài. Ảnh: KCNA

Ngày 4/11, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 8 cá nhân và 2 pháp nhân bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của Triều Tiên trên không gian mạng.

KCNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Mỹ tuyên bố: "Không có gì ngu ngốc hơn việc mong đợi kết quả mới trong khi vẫn đi theo kịch bản cũ của quá khứ thất bại. Mỹ cần nhận ra rằng dù có huy động bao nhiêu lệnh trừng phạt đi nữa, khả năng thay đổi tình hình chiến lược hiện tại... giữa Mỹ và Triều Tiên theo hướng có lợi cho họ vẫn là rất thấp".

"Chừng nào chính quyền Mỹ hiện tại còn thể hiện lập trường chống đối chúng tôi đến cùng, chúng tôi cũng sẽ kiên nhẫn và đáp trả tương ứng", vị quan chức nói thêm.

Tuần này, cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định khả năng cao Triều Tiên và Mỹ sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh vào đầu năm sau.

Tổng thống Trump nhiều lần kêu gọi tổ chức một cuộc gặp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un khi ông có chuyến công du châu Á vào cuối tháng 10 vừa qua và để ngỏ khả năng tham gia một sự kiện như vậy trong tương lai.

Giới phân tích Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang được Nga hỗ trợ tài chính, công nghệ quân sự, lương thực và năng lượng để đổi lấy việc Bình Nhưỡng gửi quân sang tỉnh Kursk giúp giành lại địa bàn và tái thiết. Điều đó giúp Triều Tiên có thể chống đỡ tốt hơn với các lệnh trừng phạt, đồng thời làm giảm ưu thế đàm phán của Mỹ.