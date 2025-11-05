Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

  • Thứ tư, 5/11/2025 07:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Triều Tiên, bao gồm công ty công nghệ Korea Mangyongdae Computer Technology Corp., và Ngân hàng Ryujong Credit của Triều Tiên.

Thông cáo trên website của Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/11 cho hay nước này đã công bố các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Triều Tiên, theo đó nhắm vào các cá nhân và tổ chức của Trung Quốc và Triều Tiên.

Theo bộ trên, danh sách các biện pháp trừng phạt thứ cấp bao gồm tám cá nhân từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nga.

Công ty công nghệ Korea Mangyongdae Computer Technology Corp., và Ngân hàng Ryujong Credit của Triều Tiên cũng bị liệt trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ.

Biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào các bên thứ ba có hành động giao dịch cấm kỵ với các quốc gia hoặc thực thể đang chịu mức án trừng phạt.

Trước đó, phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi đang di chuyển từ Tokyo tới Busan để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tại Hàn Quốc, ông Trump cũng tỏ ra xem nhẹ vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên hôm 28/10 và từng bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên, có thể trong năm 2025.

