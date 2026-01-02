Nhật Bản xoay trục quốc phòng

Nhật Bản đang từng bước xây dựng năng lực quân sự chủ động hơn, với ngân sách kỷ lục và chính sách an ninh được điều chỉnh sâu sắc.

Máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản trong cuộc tập trận quân sự chung với máy bay ném bom B-52 của Mỹ ở gần không phận Nhật Bản vào tháng 12/2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Theo Japantoday, Nhật Bản đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình nâng cấp năng lực quân sự, trong đó có kế hoạch tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng hàng năm, nhằm xây dựng lực lượng tự vệ có khả năng hoạt động độc lập và hiệu quả hơn. Động thái này phản ánh sự điều chỉnh trong tư duy an ninh của Tokyo, trong bối cảnh an ninh khu vực có nhiều biến động.

Chính phủ Nhật Bản khẳng định vẫn kiên định với bản sắc yêu hòa bình, đồng thời cho rằng việc tăng cường năng lực quân sự là cần thiết để bảo đảm khả năng tự vệ và răn đe.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng những điều chỉnh trong chính sách an ninh, cùng các phát biểu gần đây của giới lãnh đạo Nhật Bản, đang làm dấy lên thảo luận về mức độ phù hợp với tinh thần hiến pháp hòa bình thời hậu chiến.

Gần đây, chính phủ Nhật Bản đã đẩy nhanh tốc độ tăng chi tiêu quốc phòng qua việc phê duyệt kế hoạch ngân sách cao kỷ lục, vượt 9 nghìn tỷ yên (khoảng 58 tỷ USD ), với trọng tâm là nâng cao năng lực phản công, phòng thủ bờ biển, tên lửa tầm xa và các hệ thống vũ khí không người lái.

Nhật Bản cũng dự kiến đạt mức chi tiêu quốc phòng tương đương 2% GDP vào tháng 3, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu. Con số ấy nhiều khả năng sẽ còn gia tăng trong bối cảnh Nhật Bản chịu sức ép trước việc NATO đặt mục tiêu 5%.

Chính sách an ninh và quốc phòng điều chỉnh của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hướng tới việc tiếp tục tăng cường năng lực quân sự cho Nhật Bản, thông qua các loại vũ khí chiến đấu không người lái và tên lửa tầm xa. Chính sách này được kỳ vọng dỡ bỏ những hạn chế còn lại đối với xuất khẩu vũ khí, qua đó thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản và mở rộng hợp tác với các quốc gia thân thiện.

Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản duy trì lệnh cấm xuất khẩu vũ khí, tuy nhiên các hạn chế này đã được nới lỏng đáng kể trong những năm gần đây. Hiện nay, Nhật Bản đang cùng Anh và Italy phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, đồng thời hoàn tất thỏa thuận bán tàu hộ vệ cho Australia. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng sẽ cung cấp hỗ trợ cho việc đóng mới và bảo dưỡng tàu chiến của Mỹ.

Một số đề xuất như phát triển tàu ngầm sử dụng công nghệ hạt nhân cũng đang được nghiên cứu nhằm hướng tới việc tăng cường năng lực răn đe tầm xa, dù vẫn gây tranh luận trong nước.