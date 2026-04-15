Giải tỏa mặt bằng cho cầu Tứ Liên 20.000 tỷ

Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 20.000 tỷ đồng từ ngân sách TP Hà Nội, dự án cầu Tứ Liên có chiều dài khoảng 5,15 km, kết nối từ nút giao đường Nghi Tàm đến đường Trường Sa. Ngõ 310 Nghi Tàm được xác định là vị trí then chốt phục vụ xây dựng trụ cầu Tứ Liên.
Vị trí khu vực ngõ 310 đường Nghi Tàm. Ảnh: Google Maps. Đồ họa: Việt Linh
Để triển khai dự án cầu Tứ Liên, phường Hồng Hà dự kiến thu hồi gần 294.000 m² đất, liên quan 732 thửa. Trong đó bao gồm 339 thửa có nhà ở, 233 thửa đất nông nghiệp, 151 thửa bãi bồi, bãi giữa và 9 thửa do các tổ chức quản lý.
Những ngày này, người dân hai bên ngõ 310 Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội) tất bật thu dọn, di chuyển đồ đạc để bàn giao mặt bằng theo kế hoạch giải tỏa.
Cùng với người dân, lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ cũng được huy động hỗ trợ việc di chuyển đồ đạc, góp phần giảm bớt áp lực trong quá trình giải tỏa, giúp các hộ gia đình đẩy nhanh tiến độ di dời.
Tại ngõ 310 Nghi Tàm, nhiều người nước ngoài đang thuê nhà sinh sống cũng phải tìm nơi ở mới khi khu vực nằm trong diện giải tỏa. Ông John Miller (64 tuổi, Australia) chia sẻ: “Tôi đã sống ở đây vài năm nên có nhiều kỷ niệm với khu phố này. Dù việc chuyển đi diễn ra khá nhanh, tôi xem đây là cơ hội để trải nghiệm một môi trường sống mới. Tôi hy vọng sẽ sớm ổn định và tiếp tục gắn bó lâu dài với cuộc sống tại Hà Nội.”
Chị Hà Nguyễn Ngọc Ánh (27 tuổi, bên trái) chia sẻ: “Việc chuyển đi diễn ra khá gấp rút, gia đình tôi vừa phải thu xếp đồ đạc sinh hoạt, vừa lo tìm chỗ ở mới trong thời gian ngắn. Dù còn nhiều lo lắng, chúng tôi vẫn cố gắng hoàn tất việc di dời đúng tiến độ, mong sớm ổn định cuộc sống.”
Một số hộ kinh doanh đã chủ động tìm kiếm địa điểm mới để duy trì hoạt động, đồng thời treo biển thông báo, hướng dẫn khách hàng đến cơ sở mới. Tại khu vực cũ, nhiều tấm biển được dựng tạm, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ để tránh gián đoạn việc buôn bán.
Nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, thu dọn phần công trình còn lại để sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho chính quyền phục vụ triển khai dự án.
Khu vực cuối ngõ 310 Nghi Tàm, công tác tháo dỡ cơ bản đã hoàn tất, nhiều mặt bằng được giải phóng, trở nên thông thoáng hơn so với trước. Những phần công trình còn lại cũng đang được khẩn trương xử lý để kịp tiến độ chung.
Đến nay, phường Hồng Hà đã hoàn tất điều tra, kiểm đếm 732 thửa đất; phê duyệt 332 phương án, tương ứng 521 thửa. Diện tích mặt bằng bàn giao đạt hơn 179.122 m², tương đương khoảng 90% phần phục vụ thi công trụ cầu và 60,96% tổng diện tích dự án, phần mặt bằng này nằm trong phạm vi thi công 29/38 trụ chính (P10–P37) và 17/24 trụ phụ trên tuyến Âu Cơ - Nghi Tàm. Bên cạnh đó, phường cũng đã tổ chức bốc thăm tái định cư cho 169 trường hợp với 183 lô đất tại xã Thư Lâm.
Chính sách hỗ trợ được phường Hồng Hà đề xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, trong đó kiến nghị UBND TP Hà Nội bổ sung hỗ trợ tạm cư cho các hộ phải thuê nhà và cơ chế đặc thù để người chưa đủ điều kiện tái định cư được thuê hoặc mua nhà ở xã hội.
