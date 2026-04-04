'Siêu nút giao' gần 2.400 tỷ trên Đại lộ Thăng Long dần thành hình

Dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh) được UBND TP Hà Nội phê duyệt, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2026. Công trình chính thức khởi công từ cuối tháng 2/2025, sau khi hoàn tất bàn giao mặt bằng.

Vị trí của dự án "siêu nút giao" giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long tại xã An Khánh. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng , do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Ảnh: Google Maps - Đồ họa: Đinh Hà.

Sau hơn một năm thi công, các hạng mục kết cấu chính của dự án dần thành hình. Dự án có thiết kế xây dựng các nút giao gồm các nhánh tuabin kết hợp hầm trực thông: Xây dựng hầm chui trực thông theo hướng Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 32, tim tuyến trùng với đường Lê Trọng Tấn, bố trí 04 làn xe với tổng chiều dài 910 m.

Ghi nhận tại công trường nút giao khác mức Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long, các hạng mục hầm, đường, cống... đang được thi công đồng loạt.

Hai nhịp cầu nhánh 4 đã hoàn thành, hiện đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục nhịp cầu nhánh 1, 2 và 3.

Trên công trường, các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ/mố trụ cầu và thân trụ cầu đang được công nhân tất bật triển khai thi công.

Với hạng mục hầm, nhà thầu đã hoàn thành ép cọc cho 10/15 đốt hầm hở; đổ bê tông xong 1/9 đốt hầm kín (đốt HK4A) và 2/15 đốt hầm hở (đốt HP7, HP8); đang thi công các đốt HP5, HP6 phía đường Hoàng Tùng.

Tại khu vực Vành đai 3,5 hướng đi Quốc lộ 32, đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai đắp nền đường để sớm thi công hầm chui đi dưới Đại lộ Thăng Long.

"Siêu nút giao" Vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long dự kiến về đích và đưa vào vận hành ngay trong năm 2026. Sau khi hoàn thành, nút giao được kỳ vọng giảm ùn tắc, tăng khả năng kết nối giao thông khu vực, đồng thời thúc đẩy phát triển các khu đô thị vệ tinh phía Tây Hà Nội.

