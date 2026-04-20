Cận cảnh bến xe trăm tỷ hiện đại bậc nhất Hà Nội

|
Với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, dự án bến xe khách Yên Sở đang dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, nhằm chia sẻ áp lực cho các bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm vốn quá tải nhiều năm.
|
Vị trí bến xe Yên Sở nằm sát đường Vành đai 3. Ảnh: Google Maps - Đồ họa: Trần Hiền.
|
Khởi công đầu quý II/2025, bến xe khách Yên Sở có diện tích xây dựng 3.445 m², tổng diện tích sàn 14.534 m², nằm dọc trục Vành đai 3, cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km và bến xe Giáp Bát khoảng 5 km.
|
Điểm đáng chú ý của bến xe Yên Sở là tầng hầm rộng khoảng 5.000 m², chiều cao 19,2 m, làm bãi đỗ xe trong công trình 3 tầng nổi 1 tầng hầm, tạo khác biệt so với nhiều bến xe hiện có.
|
Tại dự án bến xe khách Yên Sở, công nhân đang tất bật lắp đặt khung thép cố định trên nóc công trình.
|
Khối nhà chính hình tròn 3 tầng nổi, một tầng hầm là tâm điểm dự án đã cơ bản hoàn thiện phần thô. Tầng 1 đang được lắp đặt kính.
|
Bên trong công trình, hệ thống cơ điện và đường ống trần đang được lắp đặt. Bến xe hướng tới vận hành tự động, khép kín từ đón trả khách đến bán vé.
|
Các thiết bị hạng nặng như xe bơm bê tông, máy xúc đang hoạt động hết công suất tại khu vực mặt bằng dự án.
|
Tại công trường, công nhân đang tất bật thi công để đảm bảo tiến độ dự án ở nhiều hạng mục, từ lắp đặt kết cấu đến hoàn thiện.
|
Dự án bến xe khách Yên Sở dự kiến có công suất 800-1.000 lượt xe/ngày, góp phần giảm tải cho các bến xe hiện có của thủ đô.
|
Khi đi vào hoạt động, bến xe dự kiến tiếp nhận một phần tuyến liên tỉnh từ khu vực Giáp Bát, đồng thời được định hướng trở thành điểm trung chuyển trong hệ thống vận tải công cộng của thành phố.
