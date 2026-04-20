Cận cảnh bến xe trăm tỷ hiện đại bậc nhất Hà Nội

  • Thứ hai, 20/4/2026 11:00 (GMT+7)
Bến xe Yên Sở với thiết kế hiện đại và đang dần được hoàn thiện, hứa hẹn trở thành điểm trung chuyển hiện đại, góp phần giảm tải cho các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm.

Với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, dự án bến xe khách Yên Sở đang dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, nhằm chia sẻ áp lực cho các bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm vốn quá tải nhiều năm.
Vị trí bến xe Yên Sở nằm sát đường Vành đai 3. Ảnh: Google Maps - Đồ họa: Trần Hiền.
Khởi công đầu quý II/2025, bến xe khách Yên Sở có diện tích xây dựng 3.445 m², tổng diện tích sàn 14.534 m², nằm dọc trục Vành đai 3, cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km và bến xe Giáp Bát khoảng 5 km.
Điểm đáng chú ý của bến xe Yên Sở là tầng hầm rộng khoảng 5.000 m², chiều cao 19,2 m, làm bãi đỗ xe trong công trình 3 tầng nổi 1 tầng hầm, tạo khác biệt so với nhiều bến xe hiện có.
Tại dự án bến xe khách Yên Sở, công nhân đang tất bật lắp đặt khung thép cố định trên nóc công trình.
Khối nhà chính hình tròn 3 tầng nổi, một tầng hầm là tâm điểm dự án đã cơ bản hoàn thiện phần thô. Tầng 1 đang được lắp đặt kính.
Bên trong công trình, hệ thống cơ điện và đường ống trần đang được lắp đặt. Bến xe hướng tới vận hành tự động, khép kín từ đón trả khách đến bán vé.
Các thiết bị hạng nặng như xe bơm bê tông, máy xúc đang hoạt động hết công suất tại khu vực mặt bằng dự án.
Tại công trường, công nhân đang tất bật thi công để đảm bảo tiến độ dự án ở nhiều hạng mục, từ lắp đặt kết cấu đến hoàn thiện.
Dự án bến xe khách Yên Sở dự kiến có công suất 800-1.000 lượt xe/ngày, góp phần giảm tải cho các bến xe hiện có của thủ đô.
Khi đi vào hoạt động, bến xe dự kiến tiếp nhận một phần tuyến liên tỉnh từ khu vực Giáp Bát, đồng thời được định hướng trở thành điểm trung chuyển trong hệ thống vận tải công cộng của thành phố.

Hiện trạng 60 tòa nhà khu tập thể Thanh Xuân Bắc

Sau nhiều năm chậm triển khai, việc cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc tiếp tục được chú ý khi có đơn vị đề xuất nghiên cứu, lập quy hoạch tái thiết toàn khu.

11:00 16/4/2026

Rào chắn thi công bủa vây Hà Nội

Nhiều tuyến đường lớn ở Hà Nội đang rào chắn phục vụ thi công khiến mặt đường bị thu hẹp, gây ùn tắc kéo dài và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

11:28 12/4/2026

Giải tỏa mặt bằng cho cầu Tứ Liên 20.000 tỷ

Nhiều công trình nhà ở tại khu vực ngõ 310 Nghi Tàm đang được khẩn trương phá dỡ, bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng.

07:10 15/4/2026

Hai mặt của đô thị

Quá trình phát triển, sáng tạo và những góc khuất của đô thị ngày nay đã hiện rõ trong Metropolis. Theo tác giả, ​​mỗi mét vuông của đô thị chính là sự tương tác giữa môi trường, kiến trúc với cư dân sinh sống bên trong. Tác giả chỉ ra rằng đô thị là một thực thể biến đổi sống động, có khả năng vừa định hình lối sống, tư tưởng của các cư dân bên trong nó, lại vừa có thể thách thức các giá trị và hiểu biết của con người.

Bai toan kinh doanh cho mo hinh 'vang via' hinh anh

Bài toán kinh doanh cho mô hình 'vang vỉa'

10:15 21/3/2026 10:15 21/3/2026

0

Wine bar quy mô nhỏ, bán vang theo ly đang làm thay đổi cách người trẻ Hà Nội uống rượu. Sự nổi lên của “vang vỉa” cho thấy xu hướng trải nghiệm mới sau giờ làm.

Trần Hiền

Hà Nội Bến xe Bến xe Yên Sở Bến xe Giáp Bát Bến xe Nước Ngâm Hà Nội bến xe yên sở hà nội bến xe giáp bát bến xe nước ngầm

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

