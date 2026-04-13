Tiết đọc sách khác lạ trong thư viện đẹp tựa những thước phim

Trong không gian “thư viện 5 sao” rộng 900 m2, tiết đọc tại trường Marie Curie là hành trình trải nghiệm với kể chuyện, chiếu bóng, sân khấu hóa, giúp học sinh hứng thú và chủ động học tập.

Những anh hùng bước ra từ thư viện

Thay vì những giờ đọc im phăng phắc, tầng 2 thư viện Marie Curie (Việt Hưng) tháng này náo nức hơn hẳn khi các bạn nhỏ lớp 4M5 và 4P5 bước vào buổi thuyết trình "Theo dấu chân anh hùng". Cô Đào Thị Huyền Trang, cho biết đây là kết quả của thói quen đọc có chủ đích được rèn luyện mỗi ngày: Từ việc cùng cô chọn đúng cuốn sách mình thích, đến cách lật giở tìm kiếm chi tiết đắt giá thay vì đọc lướt qua loa. Những phiếu đọc sách không còn là bài tập bắt buộc, mà trở thành tấm hộ chiếu giúp các em tự tin đứng lên kể lại câu chuyện về những người anh hùng theo cách của riêng mình.





Khi lịch sử không nằm trên mặt giấy

Mở đầu tiết học với trò chơi Giải mã lịch sử, cầm trên tay những bộ hồ sơ bí mật, các "MCer nhí" phải trổ tài thám tử để xâu chuỗi các mảnh ghép rời rạc và từ khóa then chốt. Những câu nói bất hủ và chiến tích lẫy lừng của cha ông lần lượt hiện ra, đưa các em ngược dòng thời gian từ thời Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đến khí chất của Trần Quốc Toản, rồi tới sự quả cảm của những anh hùng nhỏ tuổi như Kim Đồng hay chị Võ Thị Sáu. "Đặc sản" của tiết học lại nằm ở phần báo cáo đầy tính nghệ thuật. Thay vì những bài thuyết trình khô khan, học sinh Marie Curie đã biến thư viện thành một sân khấu. Phía sau tấm màn trắng, nhóm nghệ sĩ nhí khéo léo điều khiển những nhân vật bằng bìa cứng, dùng ánh sáng tái hiện sống động khoảnh khắc Trần Quốc Toản bóp nát quả cam. Một nhóm khác lại chọn cách hóa thân trực tiếp, đưa khán giả trở về những cung đường giao liên hiểm nguy cùng anh Kim Đồng qua những phân đoạn diễn xuất đầy cảm xúc. Việc "chạm" vào lịch sử thông qua đôi tay cắt dán và những vai diễn nhập vai giúp các kiến thức không còn là những dòng chữ khó nhớ. Thay vào đó, lòng tự hào dân tộc và những bài học về lòng dũng cảm thấm dần vào các em một cách tự nhiên, biến thành động lực thiết thực trong mỗi giờ học và cuộc sống thường ngày.

Công thức biến thư viện thành nơi 'chill' nhất trường

Với diện tích 900 m2 chia làm hai tầng, thư viện đây được thiết kế như một không gian sáng tạo mở. Nếu tầng một là "thiên đường" của những giá sách mở để các em tự do tìm kiếm, tầng hai lại là một "ốc đảo" yên tĩnh, nơi diễn ra những tiết học theo chủ đề đầy cảm hứng. Điểm nhấn thu hút nhất chính là khu vực kệ bậc thang - "trạm dừng chân" lý tưởng để các em vừa ngả lưng đọc sách, vừa chiêm ngưỡng những đầu sách "hot" nhất. Với hơn 5.000 đầu sách và tài liệu, thư viện không chỉ phục vụ việc học mà còn là ươm mầm cho những thói quen tự nghiên cứu, tìm tòi của mỗi cá nhân. "Vũ khí" bí mật giúp học sinh Marie Curie yêu sách nằm ở cách nhà trường làm mới văn hóa đọc. Cô Nguyễn Thu Phương, Chánh văn phòng trường Marie Curie cơ sở Việt Hưng, cho biết các hoạt động như kể chuyện, sân khấu hóa hay thuyết trình báo cáo giúp kiến thức từ trang sách "ngấm" vào các em một cách tự nhiên. Không chỉ định hướng, thầy cô còn là những người làm gương, chủ động chia sẻ những cuốn sách hay để tạo ra những cuộc đối thoại cởi mở, không khoảng cách. Đặc biệt, ở đây, các em được tự do lựa chọn cuốn sách mình yêu thích. Việc đọc không còn là nhiệm vụ áp lực mà là sự lựa chọn tự thân, giúp học sinh rèn luyện từ kỹ năng diễn đạt đến sự tự tin và tư duy chủ động.