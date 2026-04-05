Gần 134.000 thí sinh bắt đầu thi đánh giá năng lực kỷ lục tại TP.HCM

Khoảng 6h30, tức trước giờ làm bài chính thức 1,5 giờ, khu vực cổng Lý Thường Kiệt của điểm thi trường Đại học Bách khoa TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM), đã đông đúc thí sinh và phụ huynh. Dù kỳ thi diễn ra vào cuối tuần, nhiều gia đình vẫn chủ động đưa con đến sớm để tránh ùn tắc giao thông, đồng thời dự phòng các tình huống phát sinh.
Trường Đại học Bách khoa TP.HCM cho biết năm nay, tổng số thí sinh tại hai điểm thi của trường (cơ sở phường Diên Hồng và cơ sở phường Đông Hòa) là 5.581 em. Là cụm thi có quy mô thí sinh lớn nhất, nhà trường bố trí 155 phòng thi ở cả hai cơ sở, cùng 546 cán bộ, giám thị và 120 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ điều phối nhằm đảm bảo công tác tổ chức diễn ra thuận lợi.
Nhiệm vụ của các tình nguyện viên là điều phối, hỗ trợ thí sinh trước giờ thi. Các thí sinh được yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân trước khi vào khu vực thi. Trong không khí hối hả trước giờ thi, tiếng trao đổi của các tình nguyện viên xen lẫn với tiếng loa phát thanh của điểm thi, nhắc nhở phụ huynh không tụ tập, đậu xe trước cổng trường để tránh gây ùn tắc giao thông.
Sau khi kiểm tra giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân, thí sinh tranh thủ nghỉ ngơi, ăn sáng trong khu vực sân trường. Thúy Vy (giữa), học sinh trường THPT Nguyễn An Ninh, cùng hai người bạn thân trò chuyện, trao đổi về kỳ thi. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Vy cho biết đợt thi đầu tiên chỉ là "thử sức" để làm quen với kỳ thi nên em không quá căng thẳng, chỉ đặt mục tiêu đạt khoảng 700 điểm. Nữ sinh dự kiến sử dụng điểm của kỳ thi này để đăng ký vào trường Đại học Sài Gòn hoặc trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM).
Nguyễn Rô Bi, học sinh trường THPT Trần Quang Khải, chia sẻ một số mẹo làm bài môn Toán cho các bạn. Nam sinh cho biết những mẹo này được học từ trên mạng và thầy cô tại trung tâm. Trong trường hợp không kịp làm bài, việc áp dụng công thức ở bậc đại học sẽ giúp giải nhanh hơn. Dù mới ôn tập được một tháng, Rô Bi đã làm bài thi thử khoảng 3 lần và đạt được mức điểm bản thân mong đợi. Dự đoán đề thi đợt một có thể khó hơn đợt hai, nam sinh không đặt nặng phải đạt điểm cao mà chỉ coi đây là đợt thi để làm quen với áp lực phòng thi cũng như học cách bố trí thời gian làm bài phù hợp.
Hai nam sinh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tranh thủ ôn lại kiến thức môn Toán trước giờ vào phòng thi.
Hoàng Phong và Thanh Ngân, học sinh trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cũng mang theo tài liệu, tranh thủ ôn tập lại trước giờ vào phòng thi. Đặt mục tiêu cùng nhau thi vào 2 trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM, Phong và Ngân cùng hỗ trợ nhau ôn tập và đặt mục tiêu đạt trên 700 điểm trong đợt thi đầu tiên. Giống như nhiều thí sinh khác, cả hai đều đăng ký thi đánh giá năng lực 2 lần nên lần thi đầu tiên không quá áp lực.
Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM ghi nhận gần 134.000 thí sinh đăng ký dự thi - con số cao nhất từ khi kỳ thi này được tổ chức vào năm 2018. Trong đó, TP.HCM ghi nhận số lượng thí sinh lớn nhất với hơn 67.000 em.
Do số lượng thí sinh lớn chưa từng có. Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng khu vực thi tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. 57 đơn vị cùng phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM để tổ chức đợt thi đầu tiên của năm 2026.
Mỗi phòng thi được bố trí tối đa 30 thí sinh. Vị trí ngồi của thí sinh được cán bộ phòng thi phân chia theo số báo danh và theo quy định của ban tổ chức thi. Trước mỗi phòng thi, ban tổ chức công khai các quy định dành cho thí sinh như thời gian có mặt, hiệu lệnh làm bài cũng như danh mục máy tính cầm tay thí sinh được phép sử dụng trong kỳ thi này. 8h là thời gian làm bài chính thức. Trước đó 30 phút, thí sinh được cán bộ điểm thi nhắc nhở đến đúng phòng thi, kiểm tra lại số báo danh cũng như dụng cụ làm bài.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp tục được triển khai trên cơ sở đề thi đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy.
Cấu trúc bài thi gồm ba phần: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học và Tư duy khoa học. Trong đó, phần Sử dụng ngôn ngữ có 60 câu (30 câu Tiếng Việt, 30 câu Tiếng Anh); Toán học 30 câu; Tư duy khoa học 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.
Theo khuyến nghị của Đại học Quốc gia TP.HCM, quản lý thời gian là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả làm bài. Thí sinh nên ưu tiên giải quyết các câu hỏi dễ, quen thuộc trước nhằm tối đa hóa điểm số và tạo tâm lý tự tin. Với những câu hỏi khó hoặc bài đọc dài, nếu mất quá nhiều thời gian, thí sinh nên tạm thời bỏ qua, đánh dấu để quay lại sau khi đã hoàn thành các câu còn lại. Bên cạnh đó, kỹ năng xử lý câu hỏi cũng đóng vai trò quan trọng. Thí sinh cần đọc kỹ yêu cầu đề bài và các phương án trả lời để tránh bỏ sót chi tiết.
