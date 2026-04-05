Gần 134.000 thí sinh bắt đầu thi đánh giá năng lực kỷ lục tại TP.HCM

Nguyễn Rô Bi, học sinh trường THPT Trần Quang Khải, chia sẻ một số mẹo làm bài môn Toán cho các bạn. Nam sinh cho biết những mẹo này được học từ trên mạng và thầy cô tại trung tâm. Trong trường hợp không kịp làm bài, việc áp dụng công thức ở bậc đại học sẽ giúp giải nhanh hơn. Dù mới ôn tập được một tháng, Rô Bi đã làm bài thi thử khoảng 3 lần và đạt được mức điểm bản thân mong đợi. Dự đoán đề thi đợt một có thể khó hơn đợt hai, nam sinh không đặt nặng phải đạt điểm cao mà chỉ coi đây là đợt thi để làm quen với áp lực phòng thi cũng như học cách bố trí thời gian làm bài phù hợp.