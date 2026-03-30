Cảnh quan bên trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM

Khu đô thị ĐHQG TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ trong một diện mạo hoàn toàn mới. Không còn là "ốc đảo" tách biệt, nơi đây hiện lên như một thành phố tri thức hiện đại với những cung đường thênh thang, loạt công trình kiến trúc quy mô và hệ sinh thái xanh mát.
Rời khỏi dòng xe hối hỏa trên quốc lộ 1A để rẽ vào Khu đô thị, công trình đầu tiên uy nghi hiện ra ngay lối vào chính là Nhà điều hành ĐHQG-TP.HCM. Tọa lạc trên đường Võ Trường Toản, nơi đây được xem là 'trung tâm đầu não' điều phối nhịp đập của toàn hệ thống. Đây không chỉ là nơi làm việc của Ban giám đốc mà còn tập trung các đơn vị then chốt như Trung tâm Khảo thí, Quỹ Phát triển và Trung tâm Đào tạo và Phát triển Lãnh đạo. Trong ảnh là toàn cảnh Khu đô thị ĐHQG nhìn từ trên cao, nổi bật ở cửa ngõ là tòa Nhà điều hành.
Vị trí của khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.
Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM nằm trên khuôn viên với tổng diện tích 643,7 ha. Khu đô thị đại học này được xây dựng trên nền tảng quy hoạch Làng đại học Thủ Đức do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế từ những năm 1960. Sau thời gian gián đoạn, dự án được tái khởi động vào năm 1996. Trong ảnh là khuôn viên và các tòa nhà của trường Đại học Bách khoa, ký túc xá khu A, trường Đại học Quốc tế và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Tại khu đô thị này, mỗi trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM được giao một quỹ đất riêng để khai thác, sử dụng. Ví dụ, cơ sở 2 của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM được giao quỹ đất khoảng 25,3 ha cạnh Khu phố Tân Lập (phường Đông Hòa), nhưng hiện tỷ lệ xây dựng mới chỉ đạt khoảng 30%. Ngoài 4 tòa nhà lớn hiện có cùng nhà thi đấu đa năng, cơ sở 2 của trường vẫn còn một khoảng đất trống chưa được khai thác.
Sau hơn 30 năm phát triển, Đại học Quốc gia TP.HCM từng bước định hình là một khu đô thị đại học hoàn chỉnh. Toàn khu bao gồm hệ thống trung tâm điều hành, các công trình dịch vụ công cộng, trường đại học thành viên, viện và trung tâm nghiên cứu, cùng các hạng mục phục vụ sinh hoạt như trung tâm giáo dục quốc phòng, khu thể dục thể thao, ký túc xá, nhà công vụ và công viên khoa học. Nổi bật trong số đó là những tòa nhà, công trình lớn, hiện đại của trường Đại học Bách khoa và trường Đại học Công nghệ Thông tin.
Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM - "trái tim" kết nối các hoạt động văn hóa, xã hội của giới trẻ tại khu đô thị. Khánh thành từ cuối năm 2019 trên diện tích hơn 3 ha, công trình gây ấn tượng bởi kiến trúc hiện đại cùng hệ sinh thái tiện ích "tất cả trong một". Từ cụm rạp chiếu phim, nhà hát đến các khu thể thao và phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nơi đây đã trở thành điểm hẹn lý tưởng, lấp đầy khoảng trống về không gian giải trí tiêu chuẩn cho hàng chục nghìn sinh viên.
Cách Nhà văn hóa khoảng 2,6 km là Ký túc xá khu B với sức chứa khổng lồ lên đến 40.000 sinh viên. Cụm công trình gồm gần 20 khối nhà cao 12-16 tầng, được vận hành quy củ từ năm 2012. Tại đây, hệ thống phòng ở được thiết kế đa dạng từ tiêu chuẩn đến dịch vụ, đáp ứng nhu cầu từ 2 đến 8 người/phòng. Với các tiện ích hiện đại như máy lạnh, tủ lạnh, máy nước nóng... nơi đây đã trở thành hệ sinh thái lưu trú tiện nghi bậc nhất, đảm bảo không gian sống chất lượng cho hàng chục nghìn sinh viên.
Khu đô thị ĐHQG TP.HCM còn gây thương nhớ bởi những cung đường rợp bóng cây xanh, đẹp tựa những thước phim điện ảnh. Đặc biệt, tuyến đường hướng về Ký túc xá khu B với không gian thoáng đãng, ngập tràn ánh nắng đã trở thành điểm hẹn lý tưởng để sinh viên đi dạo, tập thể dục hay đơn giản là tận hưởng nhịp sống bình yên sau những giờ lên lớp.
Thành lập năm 1995, Đại học Quốc gia TP.HCM hiện là hệ thống giáo dục đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành hàng đầu cả nước. Hệ thống bao gồm 8 trường đại học thành viên: Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quốc tế, Công nghệ Thông tin, Kinh tế - Luật, An Giang và Khoa học Sức khỏe. Với sứ mệnh làm nòng cốt cho nền giáo dục nước nhà, đây không chỉ là nơi cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và khu vực phía Nam.
