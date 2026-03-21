Loạt trường đại học có khuôn viên rộng giữa trung tâm TP.HCM

Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM ) nổi tiếng là trường đào tạo kỹ thuật hàng đầu khu vực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. Trường có một cơ sở được đặt tại vị trí đắc địa ở phường Diên Hồng, gần Nhà thi đấu Phú Thọ, trên diện tích đất rộng đến 14,2 ha, tiếp giáp với 3 tuyến đường chính là Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành và D8. Trải qua gần 70 năm, Đại học Bách khoa TP.HCM vẫn giữ được nhiều công trình và mảng xanh từ thế kỷ trước. Ngoài ra, khuôn viên trường hiện còn 2 khu dân cư với tổng diện tích khoảng một ha. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) là trường đại học nổi tiếng với các ngành liên quan khoa học cơ bản, gắn liền với nhiều thế hệ nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực toán học, vật lý, sinh học... Cơ sở phường Chợ Quán của trường này được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,1 ha, gồm nhiều tòa nhà cổ kính được xây dựng từ những năm 1940. Cơ sở này hiện được sử dụng chủ yếu để phục vụ hệ đào tạo cao học và hệ cử nhân đào tạo theo đề án (tăng cường Tiếng Anh, tiên tiến, Việt Pháp), và hệ đào tạo từ xa qua mạng. Ảnh: HCMUS.

Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học công lập về đào tạo và nghiên cứu khoa học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM và cả nước. Cơ sở chính của trường đặt tại số 273 An Dương Vương (phường Chợ Quán), được xây dựng từ năm 1908. Đây là cơ sở quan trọng nhất trong hệ thống của trường. Tổng diện tích khuôn viên của Đại học Sài Gòn khoảng 57.000 m2. Khuôn viên nổi bật với kiến trúc cổ kính, mang dấu ấn giao thoa giữa phong cách Trung Hoa và kiến trúc Pháp. Riêng tại cơ sở chính, trường có khoảng 180 phòng học, 17 phòng thực hành máy tính, 42 phòng thực hành, thí nghiệm chuyên môn và hơn 20 phòng chức năng khác. Ảnh: SGU.

Đối diện Đại học Sài Gòn là Đại học Sư phạm TP.HCM - ngôi trường chuyên đào tạo giáo viên hàng đầu tại TP.HCM. Tọa lạc tại số 280 đường An Dương Vương, Đại học Sư phạm TP.HCM hiện nằm trên khuôn viên có diện tích sàn khoảng 100.000 m2 cùng nhiều mảng xanh lớn. Đặc biệt, cơ sở này có cây bao báp châu Phi được trồng từ năm 1993. Hạt giống cây này do thầy Nguyễn Quý Tuấn, nguyên giảng viên khoa Sinh vật, mang về từ Angola và trồng trong khuôn viên trường. Ảnh: FBNT.

Cơ sở 1 của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) tọa lạc tại số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, trên khuôn viên khoảng 1,2 ha. Trường được thành lập năm 1957, hiện là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn lớn của khu vực phía nam. Khuôn viên này từng là một phần của Đại học Văn khoa Sài Gòn trước năm 1975 nên mang nhiều dấu ấn lịch sử của giáo dục đại học miền Nam, đồng thời là nơi thường xuyên diễn ra các hội thảo khoa học, tọa đàm văn hóa và giao lưu học thuật trong nước, quốc tế. Ảnh: Thảo Hiền.

