Những trường đại học nằm trên 'đất vàng' trung tâm TP.HCM

Đại học Kinh tế TP.HCM hiện có hệ thống 10 cơ sở đào tạo và làm việc tại TP.HCM, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm như phường Xuân Hòa, phường Tân Định, phường Vườn Lài... Tuy nhiên, cơ sở lớn nhất của trường là cơ sở Nguyễn Văn Linh, nằm tại xã Bình Hưng với diện tích hơn 11 ha. Đại học Kinh tế TP.HCM hoạt động theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực với thế mạnh đào tạo các ngành liên quan kinh tế, kinh doanh, luật, quản lý nhà nước. Vừa qua, trường lọt top 501-600 ở bảng xếp hạng đại học thế giới và hạng 136 đại học tốt nhất châu Á theo đánh giá của Times Higher Education. Ảnh: UEH.

Trường Đại học Bách khoa là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, đồng thời là thành viên quan trọng trong hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM . Ngôi trường có tuổi đời gần 70 năm, nằm ở phường Diên Hồng, có tổng diện tích khoảng 14,2 ha, tiếp giáp với 3 tuyến đường chính là Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành và D8. Bách khoa TP.HCM trường duy nhất tại Việt Nam đạt đồng thời hai chuẩn kiểm định quốc tế HCERES và AUN-QA cấp cơ sở giáo dục. Tính đến năm 2024, trường dẫn đầu với 70 chương trình đào tạo đạt hàng loạt chứng nhận danh giá như ABET, AACSB, FIBAA và chứng nhận IFT (Mỹ) cho ngành Công nghệ Thực phẩm. Đây là minh chứng cho chất lượng đào tạo vượt trội, đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn giáo dục toàn cầu.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) được thành lập vào năm 1957, tiền thân là Đại học Văn Khoa (thuộc Viện Đại học Sài Gòn, Đại học Tổng hợp TPHCM). Trường là trung tâm nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất khu vực miền Nam. Cơ sở 1 của trường Nhân văn hiện được đặt tại số 10-12 Đinh Tiên Hoàng (phường Sài Gòn, TP.HCM) với tổng diện tích 1,2 ha. Đáng chú ý, cơ sở 1 của trường nằm cạnh Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM cùng những công trình tiêu biểu của thành phố như Dinh Độc lập, Thảo cầm viên, cầu Ba Son... Ảnh: USSH-HCM.

Đại học Ngân Hàng TP.HCM hiện có 2 cơ sở nằm tại "khu đất vàng" của TP.HCM, gồm trụ sở chính ở số 36 Tôn Thất Đạm (phường Sài Gòn) và cơ sở Hàm Nghi đặt tại số 39 Hàm Nghi (phường Sài Gòn). Hai cơ sở này hiện là nơi đào tạo chương trình đại học chính quy chất lượng cao (cơ sở chính) và chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng (cơ sở Hàm Nghi). Đáng chú ý, cả hai cơ sở này của Đại học Ngân Hàng TP.HCM đều nằm ở trung tâm tài chính, kinh tế, chính trị thương mại dịch vụ của TP.HCM, trong đó có loạt tòa nhà nổi tiếng như Bitexco, tòa nhà Vietcombank Tower, Saigon Marina IFC... Ảnh: HUB.

Tương tự, trụ sở của Đại học Luật TP.HCM cũng nằm gần trung tâm tài chính, kinh tế của TP.HCM, cụ thể là đặt tại số 2 Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu). Cơ sở này có tổng diện tích hơn 8.800 m2 với các tòa nhà phục vụ cho việc giảng dạy, trong đó có tòa nhà 11 tầng cùng thư viện hiện đại với diện tích 2.400 m2. Hiện, Đại học Luật TP. HCM là trường đại học công lập hàng đầu về đào tạo cán bộ pháp luật trong cả nước, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ đại học, sau đại học. Đồng thời, trường cũng trung tâm nghiên cứu khoa học, trọng tâm là khoa học pháp lý, góp phần xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Ảnh: Ulaw.

Đại học Kiến trúc TP.HCM có lịch sử hơn 50 năm đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và mỹ thuật. Nơi đây cũng là là cái nôi của nhiều thế hệ kiến trúc sư, nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Trụ sở chính trường hiện được đặt tại số 196 Pasteur (phường Xuân Hòa) trên diện tích rộng khoảng 6.600 m2. Đáng chú ý, cơ sở này được xây dựng vào năm 1972 theo đồ án tốt nghiệp của một sinh viên tên là Trương Văn Long, dưới sự hướng dẫn của GS.KTS Phạm Văn Thắng. Đến nay, cơ sở này vẫn gần như giữ nguyên so với thiết kế ban đầu, hiện là nơi học tập, giảng dạy của hàng nghìn cán bộ, giảng viên, đồng thời là nơi trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Ảnh: FBNT.

Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học công lập, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài trụ sở chính nằm tại số 273 An Dương Vương (phường Chợ Quán), Đại học Sài Gòn hiện có 2 cơ sở tại 105 Bà Huyện Thanh Quan (phường Xuân Hòa) và số 4 Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn). Hiện, các cơ sở của trường có tổng diện tích khoảng 60.000 m2, đây cũng là trường duy nhất ở TP.HCM có tòa nhà cổ gần 120 năm và được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật. Ảnh: SGU.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - một trong những trường nghề lâu đời nhất khu vực Nam bộ - có địa chỉ tại số 65 Huỳnh Thúc Kháng (phường Sài Gòn). Kể từ khi được nâng cấp từ trường Kỹ thuật Cao Thắng thành trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, trường này liên tục xây mới các tòa nhà dạy học, gồm tòa nhà 7 tầng phía đường Hàm Nghi, nhà lớp học đa năng phía đường Pasteus. Với vị trí đắc địa và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại như ngày nay, trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng hướng đến là trường công lập đào tạo trình độ cao đẳng các ngành, nghề kỹ thuật công nghệ cơ khí, điện, điện tử, nhiệt - lạnh, ôtô, công nghệ thông tin và kinh tế cho khu vực TP.HCM nói riêng và miền Nam nói chung. Ảnh: FBNT.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.