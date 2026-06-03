Thứ trưởng GD&ĐT Lê Quân làm chủ tịch hội đồng một trường đại học

GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Việt Đức.

GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: VNU.

Ngày 3/6, tại trường Đại học Việt Đức, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng trường trường Đại học Việt Đức.

Ông Quân kế nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026.

GS.TS Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi. Ông có trình độ lý luận cao cấp chính trị, tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học tổng hợp Toulon (Pháp), được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2009, giáo sư năm 2017.

Ông Quân từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như Trưởng bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực (Đại học Thương mại), thành viên Hội đồng quản trị Viện Doanh nhân Pháp ngữ, thành viên Ban điều hành mạng lưới nhà khoa học nghiên cứu về doanh nhân (Tổ chức Đại học Pháp ngữ), phụ trách các dự án đào tạo quốc tế tại Đại học Thương mại.

Bên cạnh đó, ông cũng từng phụ trách Filière Francophone về quản trị kinh doanh; giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội); trưởng ban Tổ chức Cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội; ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội; phó giám đốc rồi giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông cũng trải qua các vị trí thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; phó bí thư tỉnh ủy, bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Trường Đại học Việt Đức có địa chỉ tại phường Thới Hòa, TP.HCM. Trường được thành lập năm 2008, theo thỏa thuận liên chính phủ giữa Việt Nam và Đức.

Ngày 29/5, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á, trong đó có trường Đại học Việt Đức.

Sau khi kiện toàn nhân sự, Hội đồng trường Đại học Việt Đức có 20 thành viên, trong đó 10 thành viên phía Việt Nam và 10 thành viên phía Cộng hòa Liên bang Đức.

Ban giám hiệu nhà trường gồm Hiệu trưởng là GS.TS René Thiele; TS Thomas Aulig và TS Hà Thúc Viên là Phó hiệu trưởng.