Sở GD&ĐT TP.HCM nói đề chuyên Lý sai do ‘lỗi đánh máy’

Sở GD&ĐT TP.HCM xác định đề thi chuyên Vật lý vào lớp 10 bị sai công thức do lỗi đánh máy. Sai sót nằm ở một ý nhỏ trị giá 0,25 điểm và đang được xem xét phương án xử lý.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên quan đến sự cố đề thi chuyên Vật lý trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM, ngày 3/6, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết lỗi xuất hiện ở một công thức được cho sẵn trong đề thi.

Theo Sở GD&ĐT, công thức bị sai nằm trong một ý nhỏ của câu 1 và chỉ chiếm 0,25 điểm. Nguyên nhân được xác định là nhầm lẫn trong quá trình đánh máy đề thi. Sở sẽ xem xét trách nhiệm của bộ phận liên quan trong khâu ra đề.

Lãnh đạo sở cho biết thêm phương án xử lý đối với câu hỏi có sai sót sẽ được quyết định sau cuộc họp của hội đồng chấm thi dự kiến diễn ra vào ngày 4/6. Trước đó, ngay khi phát hiện lỗi, hội đồng coi thi đã thông báo đến các điểm thi và cho toàn bộ thí sinh dự thi môn chuyên Vật lý làm bài thêm 15 phút.

Một thí sinh đã chép lại đề chuyên Vật lý. Lỗi sai của đề nằm ở định lý cosin BC² = AB² + AC² - 2AB × AB × cosA. Ảnh: Thái An.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, sự cố xảy ra trong buổi thi chiều 2/6. Các thí sinh cho biết đến khoảng 16h28-16h29, tức chỉ ít phút trước khi hết giờ làm bài, các phòng thi mới nhận được thông báo chính thức về lỗi trong đề.

Hoàng Bá, học sinh trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, cho biết sai sót nằm ở công thức định lý cosin. Theo nam sinh, đề thi đã ghi nhầm dữ liệu trong công thức, khiến nhiều thí sinh nhận ra sự bất thường ngay trong quá trình làm bài. Một số em đã phản ánh với cán bộ coi thi, song cán bộ chỉ có thể ghi nhận và báo cáo lên hội đồng thi để xin hướng dẫn xử lý.

Do nắm được công thức chính xác, Bá chủ động điều chỉnh dữ liệu và tiếp tục làm bài nên không bị ảnh hưởng nhiều. Đến gần cuối giờ thi, giám thị mới thông báo chính thức về sai sót trong đề.

Sau đó, các thí sinh được giữ lại để ký xác nhận việc điều chỉnh thời gian làm bài và được cộng thêm 15 phút. Theo phản ánh của học sinh, việc rời phòng thi muộn hơn thường lệ không chỉ do sự cố đề thi mà còn bởi đề năm nay khá dài. Nhiều thí sinh sử dụng từ 3 đến 4 tờ giấy làm bài nên giám thị phải kiểm tra kỹ trước khi thu bài.