Một số đề thi lớp 10 tại TP.HCM bị mất chữ, phải mở đề dự phòng

Trong buổi thi môn Ngoại ngữ chiều 1/6, một số điểm thi lớp 10 tại TP.HCM phát hiện đề thi bị mất chữ ở trang 2 và 3. Ngành giáo dục đã yêu cầu mở đề dự phòng để xử lý sự cố.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM, buổi thi lớp 10 chiều 1/6 diễn ra cơ bản bình thường. Toàn thành phố có 611 thí sinh vắng thi trên tổng số 151.557 thí sinh đăng ký, chiếm tỷ lệ 0,4%.

Tuy nhiên, trong thời gian làm bài, một số điểm thi phát hiện một số đề thi bị lỗi in, dẫn đến tình trạng mất chữ ở trang 2 và trang 3. Ngay sau khi phát hiện sự cố, các điểm thi đã được hướng dẫn sử dụng đề dự phòng để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh và tiếp tục tổ chức thi theo đúng quy chế.

Cũng trong buổi thi chiều, ngành giáo dục ghi nhận một trường hợp vi phạm quy chế do sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Trước đó, ở buổi thi môn Ngữ văn sáng cùng ngày, toàn thành phố có 603 thí sinh vắng thi, tương đương 0,39% số lượng đăng ký dự thi.

Một số trường hợp đặc biệt cũng được ghi nhận trong buổi thi sáng. Cụ thể, tại hai điểm thi T058 và T038, một số thí sinh gặp vấn đề sức khỏe trong quá trình làm bài và phải xuống phòng y tế 5-10 phút. Các điểm thi đã lập biên bản sự cố bất thường. Do nguyên nhân xuất phát từ phía thí sinh, những trường hợp này không được cộng thêm thời gian làm bài.

Tại điểm thi T117, một thí sinh sử dụng máy trợ thính trong phòng thi nhưng chưa thông báo trước với hội đồng thi. Sau khi xem xét, Phòng Quản lý Chất lượng yêu cầu lập biên bản bất thường và vẫn cho phép thí sinh tiếp tục sử dụng thiết bị trong suốt thời gian làm bài, đồng thời bổ sung hồ sơ chứng nhận khuyết tật theo quy định.

Trong khi đó, tại điểm thi THCS Kiến Thiết (phường Bàn Cờ), một thí sinh được ghi nhận nhiều lần mất ổn định trong phòng thi, ảnh hưởng đến trật tự chung.

Điểm thi đã lập biên bản, làm việc với phụ huynh và dự kiến chuyển thí sinh sang phòng thi dự phòng nếu tiếp tục xảy ra tình trạng tương tự ở các buổi thi sau.

Qua xác minh, thí sinh này được xác định có vấn đề về trí tuệ nhưng chưa hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận khuyết tật.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, toàn thành phố ghi nhận 2 trường hợp vi phạm quy chế thi, mỗi buổi thi một trường hợp.

Ngày 2/6, học sinh TP.HCM tiếp tục làm bài thi môn Toán (buổi sáng) trong thời gian 120 phút. Buổi chiều, các thí sinh đăng ký thi chuyên sẽ làm bài thi môn chuyên trong thời gian 150 phút.