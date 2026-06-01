Học sinh TP.HCM bước vào kỳ thi lớp 10 đông kỷ lục

Sáng 1/6, hơn 151.000 học sinh tại TP.HCM tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Đây là năm đầu tiên thành phố tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập, số học sinh lớn chưa từng có.

Thí sinh TP.HCM trong buổi thi sáng 1/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 1-2/6. Đây cũng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước công bố sớm phương án thi với ba môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Vào ngày 1/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Ngoại ngữ vào buổi chiều. Đến ngày 2/6, thí sinh làm bài thi môn Toán vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian làm bài thi môn chuyên cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký.

Thí sinh dự thi môn Ngữ văn và Toán với thời gian làm bài 120 phút mỗi môn, môn Ngoại ngữ 90 phút. Những em đăng ký vào lớp chuyên sẽ dự thi thêm môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.

Cấu trúc đề thi năm nay cơ bản được giữ ổn định so với năm 2025. Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 8 và lớp 9, bám sát định hướng đánh giá năng lực và yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Trong đó, hơn 11.110 em đăng ký dự thi vào các trường chuyên và 1.794 em lựa chọn chương trình tiếng Anh tích hợp. So với số lượng đăng ký dự thi lớp 10 công lập, có hơn 17.000 học sinh không tham gia kỳ thi năm nay.

Trước thời điểm sáp nhập, mỗi năm TP.HCM thường có khoảng 90.000-110.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, trong đó từ 11.000 đến 16.000 em lựa chọn các hướng đi khác thay vì dự thi lớp 10 công lập. Việc quy mô học sinh THCS tăng mạnh sau sáp nhập kéo theo số lượng thí sinh không tham gia kỳ thi cũng gia tăng tương ứng.

Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục thành phố bố trí 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Mỗi điểm thi đều được chuẩn bị tối thiểu 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Dự kiến khoảng 17.742 cán bộ, giáo viên được huy động tham gia công tác coi thi và phục vụ kỳ thi. Bên cạnh đó, các lực lượng công an, y tế, điện lực, kỹ thuật viên và nhân sự hỗ trợ cũng được bố trí nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.