Bảng lương giáo viên từ 1/7

Từ ngày 1/7, khi lương cơ sở tăng, lương giáo viên sẽ khoảng 5,31-17,15 triệu đồng/tháng, chưa tính các khoản phụ cấp.

Giáo viên làm công tác coi thi tại kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, tháng 5/2026. Ảnh: Đinh Hà.

Chính phủ đã ban hành nghị định 161/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1/7.

Mức lương cơ sở này được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Công thức tính lương như sau: Lương = Lương cơ sở x hệ số lương.

Với lương cơ sở mới, lương giáo viên từ ngày 1/7 sẽ khoảng 5,31-17,15 triệu đồng/tháng. Mức cũ đang là 4,91-15,86 triệu đồng/tháng.

Giáo viên tiểu học, THCS và THPT hạng I sẽ nhận mức lương cao nhất từ ngày 1/7. Trong đó, người có hệ số lương 6.78 hưởng lương 17,15 triệu đồng/tháng. Giáo viên mầm non hạng III là nhóm nhận lương thấp nhất, dao động 5,31-12,37 triệu đồng/tháng (tùy bậc).

Dưới đây là bảng lương chi tiết của giáo viên khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, thầy cô có thể tham khảo.

Lưu ý, tiền lương trên là mức lương dựa trên lương cơ sở. Ngoài lương, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp gồm phụ cấp thâm niên nhà giáo; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác...

Nghị định 182/2026 được Chính phủ ban hành hôm 22/5 đã quy định phụ cấp ưu đãi nghề với giáo viên mầm non, phổ thông là từ 40-80%, áp dụng từ 1/1/2026.

Hiện, cả nước có khoảng 1,05 triệu giáo viên mầm non, phổ thông hưởng lương từ ngân sách. Trước đó, tháng 11/2025, Bộ GD&ĐT nhận định lương của hầu hết giáo viên đang thấp hơn viên chức nhiều ngành khác. 100% giáo viên mầm non đang xếp lương thấp nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Do đó, tháng 11/2025, khi xây dựng dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, Bộ GD&ĐT cũng đã đề xuất giáo viên được hưởng thêm hệ số lương đặc thù.