Mở rộng đối tượng được học nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên

Bộ GD&ĐT dự kiến cho phép sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% tín chỉ của chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp được học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trong đó, điểm mới đáng lưu ý là việc mở rộng đối tượng được học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Cụ thể, theo quy định hiện hành, đối tượng bồi dưỡng là cử nhân nhưng theo dự thảo thông tư mới, sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% tín chỉ của ngành đào tạo hoặc chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp cũng sẽ được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Theo Bộ GD&ĐT, việc đặt yêu cầu phải tốt nghiệp đại học mới được học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dẫn đến sinh viên không phải ngành sư phạm phải mất ít nhất 1 năm sau khi tốt nghiệp cử nhân mới có thể có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia tuyển dụng làm giáo viên.

Việc mở rộng đối tượng theo dự thảo thông tư mới giúp rút ngắn thời gian đào tạo, chuẩn bị sớm được nguồn giáo viên, tăng tính linh hoạt của hệ thống đào tạo. Điều này nhằm khắc phục những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên các môn học đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học… đang thiếu nguồn tuyển.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư mới chuyển mạnh từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực, với cấu trúc năng lực rõ ràng về các năng lực gồm: năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực quan hệ xã hội và phát triển cộng đồng, năng lực phát triển bản thân. Trong đó, nhiều học phần phải bồi dưỡng trực tiếp. Giáo viên được bồi dưỡng toàn diện, có khả năng tư vấn học sinh, phối hợp cộng đồng, nghiên cứu và đổi mới.

Đặc biệt, theo dự thảo thông tư, lần đầu tiên các nội dung hiện đại như ứng dụng công nghệ số trong dạy học, dạy học trực tuyến, sử dụng nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào chương trình bồi dưỡng. Điều này phù hợp với xu hướng chuyển đổi số giáo dục, giúp giáo viên thích ứng với môi trường dạy học mới.

