Không giỏi Toán vẫn có thể theo đuổi khoa học công nghệ

Từ câu chuyện nữ giới theo ngành công nghệ đến việc học không giỏi Toán, nhiều vấn đề được học sinh quan tâm đã được các diễn giả trao đổi.

Ngày 17/5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, báo Tiền Phong phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026.

Tại tọa đàm với chủ đề Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ, nhiều câu hỏi của học sinh xoay quanh cơ hội dành cho nữ giới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, việc học không giỏi Toán có thể theo ngành hay không, cũng như lựa chọn học trong nước hay nước ngoài đã được các diễn giả trao đổi trực tiếp.

Tọa đàm với chủ đề Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ được tổ chức sáng 17/5 trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026.

Tọa đàm có sự tham dự của GS.TS Trần Hồng Thái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Nhà báo Phùng Công Sưởng - Uỷ viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Uỷ viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tổng Biên tập báo Tiền Phong.

Không còn rào cản với phụ nữ trong khoa học - công nghệ”

Trả lời câu hỏi của nữ sinh trường THPT Phùng Khắc Khoan về việc con gái theo đuổi lĩnh vực khoa học - công nghệ, GS.TS Trần Hồng Thái cho rằng định kiến giới trong lĩnh vực này hiện đã giảm đi đáng kể.

Theo GS.TS Trần Hồng Thái, trước đây, xã hội từng tồn tại quan niệm khoa học - công nghệ phù hợp hơn với nam giới. Thực tế hiện nay cho thấy phụ nữ hoàn toàn có cơ hội phát triển bình đẳng nếu có năng lực và đam mê.

“Trong nghiên cứu khoa học và hoạt động công nghệ, tôi không nhìn thấy bất kỳ rào cản nào ngăn phụ nữ phát triển”, ông nói.

GS.TS Trần Hồng Thái giải đáp về định kiến giới trong ngành khoa học - công nghệ.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết qua quá trình làm việc, ông nhận thấy vai trò của nữ giới ngày càng nổi bật trong các nhóm nghiên cứu khoa học. Theo GS.TS Trần Hồng Thái, phụ nữ thường có sự bền bỉ, chắc chắn và khả năng kết nối tốt trong công việc.

“Nhóm của tôi hiện nay có nhiều nữ giáo sư, nhà khoa học rất giỏi. Thực tế cho thấy phụ nữ đôi khi còn có nhiều lợi thế hơn nam giới ở khả năng kiên trì, tích lũy kinh nghiệm và duy trì sự kết nối trong công việc”, GS.TS Trần Hồng Thái chia sẻ.

Theo Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bình đẳng không có nghĩa mọi vai trò trong gia đình phải giống nhau hoàn toàn, bởi mỗi người vẫn có trách nhiệm riêng. Việc phát triển sự nghiệp khoa học của phụ nữ cần được tạo điều kiện bằng sự chia sẻ trong cuộc sống gia đình.

Đông đảo học sinh mong muốn được giải đáp về ngành khoa học - công nghệ.

Cùng trao đổi tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng nhận định đây là câu hỏi mang tính thời sự, bởi quan niệm về nghề nghiệp phù hợp với từng giới đang thay đổi nhanh chóng.

Theo Tổng biên tập báo Tiền Phong, nữ giới ngày càng khẳng định vị trí trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Từ kinh nghiệm tham gia tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, ông cho biết tỷ lệ nữ nhà khoa học được vinh danh những năm gần đây thường chiếm khoảng một nửa, thậm chí có năm còn cao hơn.

“Phụ nữ thường có tính kiên nhẫn, sự bền bỉ và khả năng theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đôi khi những yếu tố đó còn nổi trội hơn nam giới”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho rằng nữ giới thường có khả năng tập trung tốt, ít bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, từ đó thuận lợi hơn trong học tập, nghiên cứu và làm việc chuyên môn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng lưu ý yêu thích khoa học công nghệ không đồng nghĩa tất cả đều phải trở thành nhà khoa học. Người trẻ có thể tham gia ở nhiều vị trí khác nhau như nghiên cứu, ứng dụng, truyền thông công nghệ hay làm việc trong doanh nghiệp công nghệ. “Các em có thể tìm thấy cách tiếp cận riêng với khoa học công nghệ dựa trên năng lực và sở trường của mình”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Điểm Toán không quyết định tất cả

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại tọa đàm là câu hỏi liệu học không giỏi Toán có thể theo đuổi khoa học - công nghệ hay không. Theo GS.TS Trần Hồng Thái, điểm số môn Toán không phải yếu tố quyết định hoàn toàn khả năng theo học lĩnh vực này.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết từng gặp nhiều học sinh ở bậc THPT chưa thực sự nổi bật về môn Toán nhưng sau khi được đào tạo bài bản, đặc biệt trong môi trường quốc tế, vẫn phát triển rất nhanh trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

“Tôi nghĩ rằng không nên quá tự ti vì điểm số. Thực tế có nhiều trường hợp đến lớp 11, 12 mới dần định hình năng lực và định hướng rõ ràng hơn”, GS.TS Trần Hồng Thái nói.

Theo GS.TS Trần Hồng Thái, ở bậc THCS và THPT, học sinh thường tập trung nhiều vào các môn cơ bản như Toán. Tuy nhiên, khi bước vào môi trường đại học hoặc nghiên cứu chuyên sâu, kiến thức sẽ được đào tạo lại theo hướng gắn với mục tiêu cụ thể hơn.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, điểm số chỉ phản ánh khả năng học tập ở một giai đoạn nhất định, trong khi yếu tố quan trọng hơn là tư duy logic, sự kiên trì và tinh thần học hỏi. “Không có lựa chọn nghề nghiệp nào là duy nhất và mỗi người đều có cơ hội riêng nếu biết kiên trì theo đuổi mục tiêu”, ông nói thêm.

Nhà báo Phùng Công Sưởng ấn tượng khả năng đặt câu hỏi chủ động và tư duy thời sự của các bạn trẻ hiện nay.

Ở góc nhìn khác, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết điều khiến ông ấn tượng không nằm ở việc học sinh giỏi hay chưa giỏi môn nào, mà là khả năng đặt câu hỏi chủ động và tư duy thời sự của các bạn trẻ hiện nay.

Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, khoa học công nghệ không chỉ gắn với các ngành kỹ thuật hay nghiên cứu thuần túy mà đang hiện diện ở nhiều lĩnh vực, trong đó có báo chí và truyền thông.

“Các em đừng nghĩ báo chí chỉ là ngành xã hội. Báo chí hiện nay ứng dụng công nghệ rất nhiều, từ sáng tạo nội dung số, ứng dụng AI trong báo chí đến đo lường độc giả”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho rằng mỗi người đều có thể tìm thấy một hướng đi phù hợp trong hệ sinh thái khoa học - công nghệ, miễn là hiểu được điểm mạnh và sở trường của bản thân.

Chọn trường không chỉ theo xu hướng

Bên cạnh câu chuyện nghề nghiệp, các diễn giả cũng dành nhiều thời gian nói về việc lựa chọn trường và môi trường học tập. Theo GS.TS Trần Hồng Thái, phụ huynh và học sinh cần tìm hiểu kỹ về cơ sở đào tạo để có định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn.

Theo Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, việc chọn ngành không nên chỉ dựa trên danh tiếng hay xu hướng xã hội mà cần xuất phát từ sự phù hợp với tính cách, năng lực và khả năng chịu áp lực của mỗi người.

“Chọn trường khó, nhưng hãy dựa vào tính cách của mình mà lựa chọn. Và quan trọng là luôn có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình phát triển”, GS.TS Trần Hồng Thái chia sẻ.

Về câu hỏi nên học trong nước hay ở nước ngoài, GS.TS Trần Hồng Thái cho rằng Việt Nam hiện đã có điều kiện đào tạo tốt ở một số lĩnh vực khoa học - công nghệ. Với các ngành đặc thù như công nghệ vũ trụ, vi mạch, chip bán dẫn hay kỹ thuật tiên tiến, việc học hỏi từ các quốc gia phát triển vẫn rất cần thiết.

Tọa đàm thu hút đông đảo học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhiều năm qua, Việt Nam luôn khuyến khích học sinh, sinh viên có điều kiện ra nước ngoài học tập để tiếp cận công nghệ tiên tiến rồi quay trở về đóng góp cho đất nước. Dù học trong nước hay quốc tế, điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục bổ sung kiến thức và tham gia phát triển hệ sinh thái khoa học - công nghệ trong nước.

Ở phần cuối chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng trong bối cảnh Việt Nam không còn tăng trưởng chủ yếu dựa vào tài nguyên thiên nhiên và lao động giá rẻ, nguồn lực quan trọng nhất hiện nay là trí tuệ con người.

“Đất nước đang cần khai thác chất xám và trí tuệ của con người Việt Nam. Tôi mong các em sẽ chọn cho mình một lĩnh vực vừa phù hợp với năng lực, đam mê bản thân, vừa gắn với trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho hay.

Sinh viên ngành bán dẫn, công nghệ vũ trụ có thể được miễn 100% học phí GS.TS Trần Hồng Thái cho biết Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang mở rộng quy mô nhân lực và đặt mục tiêu đến năm 2035 tăng gấp đôi quy mô hiện nay. Viện cũng xây dựng các nhóm nghiên cứu trẻ và có cơ chế học bổng dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ nhằm thu hút, giữ chân nhân lực khoa học. GS.TS Đinh Thị Mai Thanh cho biết chính sách hỗ trợ hiện đã mở rộng từ bậc đại học. Theo đó, sinh viên đại học có thể nhận khoảng 4 triệu đồng/tháng, học viên thạc sĩ khoảng 5 triệu đồng/tháng và nghiên cứu sinh tiến sĩ khoảng 7 triệu đồng/tháng. Các chính sách ưu tiên cho những lĩnh vực Việt Nam đang cần nhân lực như điện hạt nhân, vi mạch bán dẫn và đường sắt tốc độ cao. Riêng tại USTH, sinh viên các ngành công nghệ vũ trụ, vi mạch bán dẫn, toán học, hóa học và khoa học cơ bản có thể nhận học bổng tới 100% học phí, ngoài ra còn có các mức 75%, 50% và 25% tùy kết quả học tập.