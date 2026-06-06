Dụng cụ gian lận thi 'bùng nổ' trong thời đại công nghệ

Kính thông minh, tai nghe siêu nhỏ hay công cụ AI tạo ra những hình thức gian lận thi cử tinh vi, buộc các hệ thống giáo dục phải siết chặt kiểm soát để bảo vệ tính minh bạch.

Ngành giáo dục Anh cảnh báo các công cụ thông minh có thể khiến thí sinh gian lận dễ dàng hơn. Ảnh: Inside Higher Ed.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống và giáo dục. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng kéo theo nguy cơ gia tăng các hình thức gian lận thi cử tinh vi, từ điện thoại thông minh, đồng hồ kết nối Internet cho đến kính thông minh và tai nghe siêu nhỏ gần như vô hình.

Đủ kiểu gian lận bằng công nghệ

Mới đây, Cơ quan Quản lý Bằng cấp và Thi cử Anh (Ofqual) vừa lên tiếng cảnh báo về nguy cơ các thiết bị công nghệ đeo được trở thành công cụ hỗ trợ gian lận mới trong trường học. Theo cơ quan này, những thiết bị như kính thông minh, đồng hồ thông minh hay tai nghe siêu nhỏ có thể khiến việc gian lận trong các kỳ thi trở nên khó kiểm soát hơn bao giờ hết.

Ông Ian Bauckham, người đứng đầu Ofqual, cho biết các cơ quan quản lý giáo dục buộc phải phản ứng nhanh trước tốc độ phát triển của công nghệ. Nếu như điện thoại di động từng là nỗi lo lớn trong phòng thi, hiện nay, các thiết bị đeo có kết nối Internet đang đặt ra thách thức mới.

Theo ông, đồng hồ thông minh ngày càng phổ biến trong giới trẻ và có khả năng truy cập Internet tương tự điện thoại. Trong khi đó, thế hệ thiết bị mới như kính thông minh được cho là có thể hiển thị nội dung trực tiếp trên mặt trong của tròng kính, chỉ người đeo mới nhìn thấy. Điều này khiến việc phát hiện hành vi gian lận trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Ofqual cho biết các sản phẩm như tai nghe siêu nhỏ gần như vô hình hoặc kính thông minh đã xuất hiện trên thị trường và được quảng bá rộng rãi. Song song đó, số lượng học sinh bị phát hiện mang thiết bị kết nối vào phòng thi vẫn tiếp tục tăng.

Cụ thể, số liệu của Ofqual cho thấy trong mùa thi năm 2025 đã có 2.225 trường hợp gian lận liên quan đến điện thoại di động và thiết bị thông minh trong các kỳ thi GCSE, AS và A-level. Đây là nhóm vi phạm lớn nhất trong các hình thức gian lận thi cử tại Anh kể từ năm 2018.

Các nhà quản lý giáo dục tại Anh nêu rằng nguy cơ lớn nhất không chỉ nằm ở việc học sinh có thể đạt điểm số cao hơn thực lực, mà còn làm suy giảm độ tin cậy của toàn bộ hệ thống đánh giá. Khi kết quả thi không còn phản ánh chính xác năng lực thực tế của người học, giá trị của các văn bằng và chứng chỉ cũng bị ảnh hưởng.

Thí sinh làm bài thi tại Anh. Ảnh: Alamy.

Thách thức mới mang tên AI

Không chỉ đối mặt với các thiết bị công nghệ hỗ trợ gian lận trong phòng thi, các trường học tại Anh còn đang phải xử lý một thách thức khác là sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, theo The Guardian.

Bàn về vấn đề này, ông Bauckham tiết lộ các chương trình GCSE và A-level hiện được rà soát để đánh giá tác động của AI đối với các bài tập và đồ án. Nhiều giáo viên phản ánh rằng việc nhận diện nội dung do AI tạo ra ngày càng khó khăn hơn, đặc biệt khi các công cụ này liên tục được cải tiến.

Cơ quan Quản lý Bằng cấp và Thi cử Anh phân tích một trong những vấn đề trọng tâm hiện nay là làm thế nào để bảo đảm các bài tập được nộp thực sự là sản phẩm của học sinh. Khi AI có thể tạo ra những bài luận dài, hoàn chỉnh chỉ trong vài phút, ranh giới giữa hỗ trợ học tập và gian lận học thuật ngày càng trở nên mong manh.

Cơ quan này đang xem xét nhiều giải pháp khác nhau. Một lựa chọn cực đoan là loại bỏ hoàn toàn các bài tập đánh giá ngoài phòng thi. Tuy nhiên, đây được xem là phương án khó thực hiện bởi bài tập vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá toàn diện năng lực người học.

Thay vào đó, giáo viên có thể được yêu cầu tăng cường trao đổi trực tiếp với học sinh trong quá trình thực hiện bài tập, thường xuyên kiểm tra tiến độ và xác minh mức độ tham gia của người học trước khi xác nhận kết quả cuối cùng.

Bên cạnh đó, các yêu cầu về trích dẫn tài liệu và nguồn tham khảo cũng có thể được siết chặt. Học sinh sẽ phải chứng minh rõ quá trình nghiên cứu, đọc tài liệu và thu thập thông tin của mình thay vì chỉ nộp sản phẩm cuối cùng.