Phó thủ tướng chỉ đạo 'nóng' về chống gian lận thi tốt nghiệp

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Công an xây dựng phương án tập huấn chuyên đề về nhận diện thiết bị gian lận mới, kiểm soát vật dụng vào phòng thi.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đặt ra yêu cầu trên tại cuộc họp về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và công tác chuẩn bị năm học 2026-2027, diễn ra chiều 28/5.

Gian lận bằng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo là rủi ro trọng yếu

Theo đó, phó thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan trong công tác chuẩn bị và triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhất là trong bối cảnh sau sáp nhập, quy mô thí sinh ở một số địa phương tăng rất mạnh, địa bàn quản lý rộng hơn, đầu mối điều hành thay đổi.

Bộ GD&ĐT phải kiểm tra, rà soát, quan tâm chỉ đạo các địa phương có quy mô lớn, địa bàn phức tạp; yêu cầu từng địa phương có kịch bản vận hành chi tiết về điểm thi, nhân sự, vận chuyển đề thi, bảo quản bài thi, giao thông, y tế, điện, nước, thông tin liên lạc và xử lý tình huống bất thường.

Bên cạnh đó, coi phòng, chống gian lận bằng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo là rủi ro trọng yếu của kỳ thi năm nay cũng là yêu cầu được phó thủ tướng đặt ra.

Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Công an xây dựng phương án tập huấn chuyên đề về nhận diện thiết bị gian lận mới, kiểm soát vật dụng vào phòng thi. Bộ Công an chủ động giám sát không gian mạng, phát hiện, xử lý sớm đường dây mua bán thiết bị gian lận; xử lý để cảnh báo, phòng ngừa.

Về phần mềm, dữ liệu và công bố kết quả thi, bộ phải thực hiện vận hành thử nghiệm, bảo đảm tuyệt đối an toàn và thông suốt. Bên cạnh đó, việc công bố kết quả sớm là tích cực, nhưng nhanh phải đi cùng chính xác, an toàn; không để xảy ra nghẽn hệ thống, sai lệch dữ liệu, lộ lọt thông tin hoặc phát sinh khủng hoảng truyền thông.

Các địa phương chủ động kịch bản ứng phó thiên tai, thời tiết cực đoan đến từng điểm thi, nhất là khu vực có nguy cơ mưa bão, lũ quét, sạt lở, chia cắt giao thông, trong đó cần huy động lực lượng vũ trang, đoàn thể… tham gia hỗ trợ thí sinh dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra vào ngày 10-12/6, với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước.

Tránh để “giáo viên dùng AI ra đề, học sinh dùng AI giải đề”

Liên quan đến công tác chuẩn bị năm học mới, nhận diện thiếu giáo viên là điểm nghẽn lớn nhất, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu quán triệt phải tuyển dụng hết số biên chế đã được giao nhưng chưa sử dụng, không để tình trạng vừa thiếu giáo viên, vừa chậm tuyển dụng.

Về sách giáo khoa thống nhất, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nội dung, tiến độ in ấn, phát hành, giá thành, học liệu số và phương án hỗ trợ học sinh khó khăn.

"Phải bảo đảm sách đến giáo viên, học sinh trước ngày 15/8; không để thiếu sách, sốt giá, lãng phí, lợi ích nhóm hoặc phát sinh bức xúc xã hội", phó thủ tướng chỉ đạo.

Liên quan cơ sở vật chất, phòng học và thiết bị dạy học, ông Châu đề nghị các địa phương trước khai giảng phải có phương án bảo đảm chỗ học cho học sinh, nhất là học sinh đầu cấp; tuyệt đối không để học sinh không có chỗ học do thiếu trường, thiếu lớp; không đưa vào sử dụng công trình không bảo đảm an toàn.

Phó thủ tướng cũng lưu ý vấn đề ứng dụng AI trong giáo dục. Theo đó, AI là xu thế tất yếu, cần được khai thác để đổi mới dạy học, hỗ trợ giáo viên, cá nhân hóa học tập.

Tại Việt Nam, nhiều trường đại học đã coi AI là môn học bắt buộc. Tuy nhiên, ông Châu nhận định nếu không quản lý tốt sẽ dẫn đến tình trạng giáo viên dùng AI ra đề, học sinh dùng AI giải đề, làm bài tập, thậm chí gian lận trong kiểm tra, thi cử.

Phó thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn, quy định ứng dụng AI trong giáo dục, từ phổ thông đến đại học; coi AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế vai trò của thầy cô, không làm thay năng lực của người học.