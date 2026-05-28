Từ tiếng Việt nào có nhiều nghĩa nhất?

Từ tiếng Việt này phần lớn là động từ, nhưng lại có đến 8 nghĩa và cách sử dụng khác nhau.

Học sinh Hà Nội trong tiết đọc sách. Ảnh minh họa: Trần Hiền. Trong tiếng Việt, từ có nhiều nghĩa nhất là từ "chịu". Theo Từ điển tiếng Việt (Từ điển Hoàng Phê), từ "chịu" có đến 8 nghĩa, cụ thể như sau: Nhận lấy điều không hay, bất lợi cho mình (Ví dụ: Chịu đòn, chịu thuế).

Tiếp nhận một tác động nào đó từ bên ngoài (Ví dụ: Chịu ảnh hưởng tốt từ nhà trường, chịu sự lãnh đạo, cảm giác dễ chịu).

Thích ứng với điều kiện không có lợi cho mình (Ví dụ: Chịu lạnh, cực mấy cũng chịu được).

Nhận mà nợ lại, chưa trả (Ví dụ: Còn chịu một số tiền, mua chịu, bán chịu).

Thừa nhận cái hay, cái hơn của người khác, khâm phục (Ví dụ: Không ai chịu ai).

Tự nhận bất lực, không làm nổi, đầu hàng (Ví dụ: Khó quá, xin chịu).

Dùng làm yếu tố phụ trước động từ để thể hiện sự bằng lòng, đồng ý dù không muốn (Ví dụ: Năn nỉ mãi mới chịu giúp).

Đồng ý mà không cần có yếu tố thích hay không thích (Ví dụ: Em có chịu làm vợ anh không?).

Cố gắng làm việc gì đó một cách tự nguyện (Ví dụ: Chịu học cái hay của người khác, chịu khó làm ăn).