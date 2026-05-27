Thực hư đề thi Toán lớp 10 có tổng điểm 11

Sau buổi thi lớp 10 tại Huế, mạng xã hội lan truyền hình ảnh đề Toán có tổng điểm 11 khiến nhiều thí sinh hoang mang. Sở GD&ĐT khẳng định đề chính thức chỉ có 10 điểm.

Chiều 27/5, sau buổi thi môn Toán trong kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Huế, một trang Facebook có tick xanh bất ngờ đăng tải hình ảnh được cho là đề thi Toán gồm 8 câu với tổng điểm 11. Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao, khiến nhiều thí sinh và phụ huynh thắc mắc vì sao đề thi lại có tổng điểm vượt mức quy định.

Dưới phần bình luận, nhiều thí sinh đã chia sẻ hình ảnh đề thi thực tế để đính chính. Theo đó, đề thi môn Toán chính thức chỉ gồm 7 câu, tổng điểm 10.

Tối cùng ngày, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế, khẳng định đề thi môn Toán lớp 10 do sở ban hành không có sai sót, gồm 7 câu và tổng điểm là 10.

Đề thi có 8 câu, tổng điểm 11 được lan truyền trên mạng.

Đại diện Sở GD&ĐT TP Huế cũng cho biết trang Facebook có tick xanh lan truyền hình ảnh đề thi 11 điểm không liên quan đến đơn vị.

Hiện, Sở GD&ĐT TP Huế đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh vụ việc và sẽ sớm có thông báo nhằm tránh gây hoang mang dư luận.

Đề thi thực tế chỉ có 7 câu, tổng điểm 10. Ảnh: Tuyensinh247.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Huế diễn ra từ ngày 27 đến 29/5. Thí sinh dự thi vào các trường THPT công lập phải hoàn thành 3 môn bắt buộc gồm Toán (90 phút), Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (60 phút), với lựa chọn tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật.

Riêng thí sinh đăng ký vào trường THPT chuyên Quốc học Huế sẽ thi thêm một môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

Theo Sở GD&ĐT TP Huế, kỳ thi năm nay ghi nhận 18.002 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Ngành giáo dục đã bố trí 48 điểm thi với 765 phòng thi để phục vụ công tác tổ chức.

Dự kiến, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập sẽ được công bố vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2026, phù hợp với tiến độ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.