Một trường ở TP.HCM hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng cho nghiên cứu sinh

Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) tuyển 74 nghiên cứu sinh. Trong đó, chương trình nghiên cứu sinh UEL Elite hỗ trợ người học lên tới hơn 1,6 tỷ đồng.

Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ảnh: FBNT.

Đợt 1 năm 2026, trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) tuyển 74 nghiên cứu sinh tiến sĩ ở 9 ngành/chuyên ngành đào tạo, bao gồm Kinh tế học; Kinh tế học (hướng nghiên cứu Kinh tế quốc tế); Kinh tế chính trị; Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu Hệ thống thông tin quản lý); Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu Thương mại điện tử); Tài chính - Ngân hàng; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật kinh tế.

Nhà trường sẽ đánh giá hồ sơ và kết hợp phỏng vấn người dự tuyển. Thời gian đào tạo là 3 năm. Học phí năm học 2026-2207 dao động 59-64 triệu đồng (tùy ngành). Các năm học còn lại dự kiến như sau:

Điểm mới năm nay là trường triển khai 3 chương trình đào tạo với yêu cầu đầu vào, chính sách hỗ trợ và nghĩa vụ riêng biệt, bao gồm: Nghiên cứu sinh tự đảm bảo kinh phí học tập; nghiên cứu sinh UEL Plus; nghiên cứu sinh UEL Elite.

Trong đó, nhóm nghiên cứu sinh UEL Elite có mức hỗ trợ hấp dẫn nhất. Họ được nhận lương bảo hiểm xã hội 6 triệu đồng/tháng, tiền ăn trưa và chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi theo hợp đồng lao động.

Trường hỗ trợ thêm chi phí học tập 360 triệu đồng/3 năm (tương đương 10 triệu đồng/tháng). Hỗ trợ chi phí trong thời gian học tập tại nước ngoài lên tới 350 triệu đồng (hỗ trợ một lần cho 3 năm đào tạo)... Tổng mức hỗ trợ tối đa hơn 1,62 tỷ đồng . Cụ thể như sau:

Trong trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ của nghiên cứu sinh hoặc không thực hiện cam kết về thời gian làm việc sau đào tạo, nghiên cứu sinh phải bồi hoàn chi phí đào tạo theo quy định.