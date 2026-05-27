Nữ phi hành gia thổi bùng cơn sốt giáo dục ở Hong Kong

Sau chuyến bay lịch sử của nữ phi hành gia đầu tiên, Hong Kong (Trung Quốc) bùng lên làn sóng quan tâm tới các khóa học hàng không vũ trụ, thiết kế vệ tinh và giáo dục STEM.

Khi tàu vũ trụ Thần Châu-23 rời bệ phóng, nhiều học sinh tại Hong Kong (Trung Quốc) đã thức trắng đêm để theo dõi chuyến bay lịch sử của nữ phi hành gia Lai Ka-ying. Trong những lớp học STEM nhỏ ở Hong Kong, không ít đứa trẻ bắt đầu hỏi về cách chế tạo vệ tinh, tên lửa hoạt động ra sao hay làm thế nào để trở thành nhà du hành vũ trụ.

Chỉ trong vài ngày sau chuyến bay, các trung tâm đào tạo khoa học công nghệ tại Hong Kong cũng bắt đầu ghi nhận lượng phụ huynh tìm hiểu khóa học hàng không vũ trụ tăng đột biến.

“Hiệu ứng Lai Ka-ying”

Theo SCMP, việc Lai Ka-ying trở thành phi hành gia đầu tiên của Hong Kong được xem là dấu mốc chưa từng có. Không chỉ là một nữ cảnh sát, cô còn trở thành người phụ nữ đầu tiên trực tiếp tham gia sứ mệnh Thần Châu-23.

Đối với nhiều phụ huynh Hong Kong, hình ảnh một phụ nữ địa phương bay vào không gian mang ý nghĩa khác biệt so với những thành tựu khoa học xa vời trước đây. Nó khiến ngành hàng không vũ trụ trở nên gần gũi và thực tế hơn với học sinh.

Chuyến bay lịch sử cũng nhanh chóng tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong xã hội Hong Kong, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục. Theo ông Jeffrey Ho, giám đốc điều hành Star Club Scientist Education, sự quan tâm của phụ huynh và trường học dành cho các khóa học hàng không vũ trụ tăng mạnh ngay sau khi thông tin về Lai Ka-ying được công bố.

Trung tâm của ông chuyên đào tạo kiến thức phổ cập về hàng không vũ trụ, thiết kế vệ tinh, lắp ráp và ứng dụng vi vệ tinh cho học sinh từ 3 đến 17 tuổi. Học phí dao động khoảng 300-650 HKD mỗi giờ. Nhưng hiện tại, nhu cầu tìm hiểu vẫn tăng nhanh.

“Dữ liệu thực tế cho thấy số lượng người hỏi về các khóa học liên quan đến hàng không vũ trụ và thiết kế vệ tinh đã tăng bùng nổ”, ông Ho nói.

Theo ông Ho, trước đây, trung tâm chỉ nhận khoảng 10 lượt hỏi thông tin mỗi ngày. Sau chuyến bay lịch sử, con số này đã tăng gấp ba lần.

Trong nhiều năm, giáo dục STEM tại Hong Kong chủ yếu tập trung vào lập trình, robot hoặc trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, ngành công nghiệp không gian đang nổi lên như một lĩnh vực mới đầy sức hút, nhất là khi Trung Quốc liên tục đạt các bước tiến lớn trong tham vọng chinh phục vũ trụ.

Tham vọng của Hong Kong

Sau “hiệu ứng Lai Ka-ying”, nhiều chuyên gia cho rằng Hong Kong cần đi xa hơn việc tạo ra sự hứng thú nhất thời để xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho lĩnh vực không gian.

Trong ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục công lập, Hong Kong bắt đầu có những thay đổi cụ thể. Cơ quan Giáo dục Hong Kong đã đưa các yếu tố hàng không vũ trụ và công nghệ đổi mới vào chương trình khoa học tiểu học từ năm học 2025-2026.

Nghị sĩ Ken Wong Kam-leung, đồng thời là hiệu trưởng một trường học, cho rằng chuyến bay lịch sử của Lai Ka-ying sẽ thúc đẩy toàn ngành giáo dục suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc tích hợp lĩnh vực không gian vào chương trình học.

Khi bàn về chủ đề này, ông Yu Hongyu, giám đốc điều hành tương lai của Học viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ thuộc Đại học Bách khoa Hong Kong, cho rằng Hong Kong cần xây dựng một bản quy hoạch rõ ràng về phát triển công nghệ hàng không vũ trụ.

Theo ông, kế hoạch này cần gắn với chiến lược phát triển trong kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, đồng thời xác định vai trò cụ thể của Hong Kong trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ thương mại, ứng dụng không gian và đổi mới khoa học công nghệ.

Ông Yu cũng đề xuất tăng cường hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu thông qua chương trình InnoHK, thành lập các quỹ chuyên biệt cho ngành không gian và thu hút thêm nguồn vốn tư nhân. Theo ông Yu, nếu không có chính sách dài hạn và đầu tư thực chất, sự hào hứng hiện nay sẽ nhanh chóng giảm nhiệt.

“Chúng ta cần tăng cường việc đào tạo nhân tài, đưa các yếu tố hàng không vũ trụ vào sâu hơn trong chương trình giáo dục STEM ở tiểu học và trung học”, ông nói.

Trong khi đó, ông Peter Light, điều phối viên Dự án Phóng vệ tinh giáo dục mang thương hiệu chung Hong Kong, cho rằng kế hoạch phóng vệ tinh dự kiến diễn ra trước tháng 10 năm nay mới chỉ là bước mở màn.

Ông nhấn mạnh các dự án không gian cần được tích hợp vào giáo trình, hoạt động ngoại khóa, tham quan nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp để hình thành hệ sinh thái giáo dục bền vững.

Cũng theo ông Light, việc tên lửa cất cánh chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất, trong khi giá trị cốt lõi nằm ở quá trình nghiên cứu, vận hành và đào tạo kéo dài nhiều năm sau đó.

“Đây hoàn toàn không phải là một sự kiện pháo hoa diễn ra một lần, mà là điểm khởi đầu thực sự cho sự phát triển bền vững của giáo dục hàng không vũ trụ tại Hong Kong”, ông nói.