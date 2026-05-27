Thời tiết 4 ngày thi lớp 10 ở Hà Nội

Tại Hà Nội, trong 4 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10, dự báo thời tiết nắng nóng, phụ huynh và thí sinh cần chú ý để đảm bảo sức khỏe.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 một trường chuyên trên địa bàn. Ảnh: Đinh Hà.

Kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra ngày 29/5-1/6. Trong đó, ngày 29/5, thí sinh làm thủ tục dự thi, hai ngày 30-31/5 dành cho thí sinh thi đại trà và ngày 1/6 dành cho thí sinh thi trường chuyên.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày làm thủ tục dự thi, buổi sáng và trưa thời tiết không mưa, trời nắng, nhiệt độ dao động 27-32 độ C. Đến chiều và tối, khu vực có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ phổ biến 29-33 độ C.

Ngày 30-31/5, dự báo tại khu vực Hà Nội sáng, trưa lẫn chiều và tối đều không mưa, trời nắng. Nhiệt độ buổi sáng và trưa phổ biến 28-33 độ C, chiều tối tăng lên mức 30-35 độ C.

Từ ngày 1/6, nắng nóng có xu hướng gia tăng. Dự báo cả ngày không mưa, trời nắng; buổi sáng và trưa nhiệt độ dao động 29-34 độ C, chiều tối phổ biến 32-36 độ C.

Học sinh và phụ huynh có thể tham khảo dự báo thời tiết cụ thể như sau:

Thời gian Sáng và trưa (7-11h) Chiều và tối (12-17h) Ngày 29/5 Không mưa, trời nắng. Nhiệt độ 27-32 độ C. Gió Đông Nam 2-3 m/s. Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 29-33 độ C. Gió Đông Nam 2-3 m/s. Ngày 30/5 Không mưa, trời nắng. Nhiệt độ 28-32 độ C. Gió Đông Nam 2-3 m/s. Không mưa, trời nắng. Nhiệt độ 30-34 độ C. Gió Đông Nam 2-3 m/s. Ngày 31/5 Không mưa, trời nắng. Nhiệt độ 28-33 độ C. Gió Đông Nam 2-4 m/s. Không mưa, trời nắng nóng. Nhiệt độ 31-35 độ C. Gió Đông Nam 2-4 m/s. Ngày 1/6 Không mưa, trời nắng. Nhiệt độ 29-34 độ C. Gió Đông Nam 2-4 m/s. Không mưa, trời nắng nóng. Nhiệt độ 32-36 độ C. Gió Đông Nam 2-4 m/s.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, bổ sung rau xanh, hoa quả và duy trì luyện tập để tăng sức đề kháng.

Các phụ huynh lưu ý đưa con em đến trường theo giờ quy định của ngành giáo dục Hà Nội, chuẩn bị các biện pháp chống nắng, bổ sung nước đầy đủ, đảm bảo kỳ thi tuyển sinh không bị ảnh hưởng vì thời tiết thay đổi.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó, gần 125.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ là 56%.

Thí sinh đăng ký vào lớp 10 THPT công lập không chuyên ở Hà Nội sẽ làm ba bài thi gồm Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), Toán (thời gian làm bài 120 phút) và Ngoại ngữ (60 phút). Trong đó, bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, Ngoại ngữ thi trắc nghiệm.

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).