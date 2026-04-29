Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Một trường ở Hà Nội chỉ 24 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10

  Thứ tư, 29/4/2026 06:18 (GMT+7)
Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu được cấp 90 chỉ tiêu lớp 10, nhưng chỉ 24 em đăng ký nguyện vọng 1.

Trường THPT Minh Châu được giao 90 chỉ tiêu lớp 10. Ảnh: FBNT.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2026-2027, trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu (xã Minh Châu) được cấp 90 chỉ tiêu lớp 10. Tuy nhiên, tổng số thí sinh đăng ký vào trường năm nay chỉ 210 em.

Trong đó, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 24 em, tỷ lệ chọi chỉ 1/0,27. Ở hai nguyện vọng còn lại, số thí sinh đăng ký lần lượt là 109 và 77.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết năm học 2026-2027, trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu đi vào hoạt động, chính thức tuyển sinh lớp 10. Trường được tổ chức lại từ trường Tiểu học, THCS Minh Châu của xã Minh Châu, thuộc huyện Ba Vì cũ.

Hiện tại, trường đang được thi công xây dựng. Công trình đã hoàn thành sàn tầng một và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tiếp theo, phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào tháng 8/2026.

UBND xã Minh Châu cho biết công trình giáo dục này có ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo Minh Châu - địa phương nhiều năm chưa có trường THPT, học sinh phải di chuyển bằng phà sang các khu vực khác để tiếp tục học tập. Việc đưa trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu đi vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi, an toàn, tiết kiệm thời gian đi lại cho học sinh và phụ huynh.

Phối cảnh trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu. Ảnh: FBNT.

Theo thông tin từ UBND xã, trường Minh Châu được đầu tư xây dựng theo định hướng hiện đại, đồng bộ với phòng học thông minh, phòng máy tính kết nối internet; phòng thí nghiệm, thực hành các môn khoa học; thư viện số, học liệu điện tử; phòng học STEM, robotics, công nghệ sáng tạo; khu thể chất, sân chơi, không gian trải nghiệm cho học sinh...

Ngoài chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, khối THPT của trường tuyển sinh các khối lớp 11 và lớp 12, mỗi khối 2 lớp, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn và khu vực lân cận. Năm học 2026-2027, tổng số học sinh tuyển mới vào khối THPT dự kiến khoảng 250-270 học sinh.

Cùng với đó, nhà trường hiện có quy mô đào tạo ổn định ở cấp tiểu học và THCS, lần lượt là 364 và 416 học sinh.

Song song với chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT, nhà trường cho biết sẽ đẩy mạnh bồi dưỡng học sinh khá, giỏi; ôn luyện hiệu quả cho học sinh thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học; tăng cường ngoại ngữ, tin học, kỹ năng số; phát triển giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo...

Một trong những điểm nổi bật của trường là chủ trương kết nối với các trường THPT chất lượng cao, trường chuyên của Hà Nội để mời giáo viên, giảng viên có trình độ chuyên môn cao tham gia giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.

22.000 học sinh Hà Nội bỏ thi vào lớp 10 công lập

Tối 28/4, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm 2026.

22:56 28/4/2026

Ngọc Bích

lớp 10 Hà Nội Học sinh chỉ tiêu tuyển sinh Hà Nội công lập

    Đọc tiếp

    Chi ca chuc trieu moi thang cho 'cuoc dua' vao lop 10 cong lap hinh anh

    Chi cả chục triệu mỗi tháng cho 'cuộc đua' vào lớp 10 công lập

    14:51 28/4/2026 14:51 28/4/2026

    0

    Chỉ tiêu có hạn, tỷ lệ cạnh tranh ngày càng khốc liệt khiến kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội trở thành “cuộc đua áp lực cao”. Nhiều gia đình không ngần ngại chi cả chục triệu đồng mỗi tháng cho học thêm, luyện đề, thi thử…

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý