Một trường ở Hà Nội chỉ 24 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10

Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu được cấp 90 chỉ tiêu lớp 10, nhưng chỉ 24 em đăng ký nguyện vọng 1.

Trường THPT Minh Châu được giao 90 chỉ tiêu lớp 10. Ảnh: FBNT.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2026-2027, trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu (xã Minh Châu) được cấp 90 chỉ tiêu lớp 10. Tuy nhiên, tổng số thí sinh đăng ký vào trường năm nay chỉ 210 em.

Trong đó, số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 24 em, tỷ lệ chọi chỉ 1/0,27. Ở hai nguyện vọng còn lại, số thí sinh đăng ký lần lượt là 109 và 77.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết năm học 2026-2027, trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu đi vào hoạt động, chính thức tuyển sinh lớp 10. Trường được tổ chức lại từ trường Tiểu học, THCS Minh Châu của xã Minh Châu, thuộc huyện Ba Vì cũ.

Hiện tại, trường đang được thi công xây dựng. Công trình đã hoàn thành sàn tầng một và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tiếp theo, phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào tháng 8/2026.

UBND xã Minh Châu cho biết công trình giáo dục này có ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo Minh Châu - địa phương nhiều năm chưa có trường THPT, học sinh phải di chuyển bằng phà sang các khu vực khác để tiếp tục học tập. Việc đưa trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu đi vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi, an toàn, tiết kiệm thời gian đi lại cho học sinh và phụ huynh.

Phối cảnh trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu. Ảnh: FBNT.

Theo thông tin từ UBND xã, trường Minh Châu được đầu tư xây dựng theo định hướng hiện đại, đồng bộ với phòng học thông minh, phòng máy tính kết nối internet; phòng thí nghiệm, thực hành các môn khoa học; thư viện số, học liệu điện tử; phòng học STEM, robotics, công nghệ sáng tạo; khu thể chất, sân chơi, không gian trải nghiệm cho học sinh...

Ngoài chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, khối THPT của trường tuyển sinh các khối lớp 11 và lớp 12, mỗi khối 2 lớp, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn và khu vực lân cận. Năm học 2026-2027, tổng số học sinh tuyển mới vào khối THPT dự kiến khoảng 250-270 học sinh.

Cùng với đó, nhà trường hiện có quy mô đào tạo ổn định ở cấp tiểu học và THCS, lần lượt là 364 và 416 học sinh.

Song song với chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT, nhà trường cho biết sẽ đẩy mạnh bồi dưỡng học sinh khá, giỏi; ôn luyện hiệu quả cho học sinh thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học; tăng cường ngoại ngữ, tin học, kỹ năng số; phát triển giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo...

Một trong những điểm nổi bật của trường là chủ trương kết nối với các trường THPT chất lượng cao, trường chuyên của Hà Nội để mời giáo viên, giảng viên có trình độ chuyên môn cao tham gia giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.