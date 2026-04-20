Lịch thi lớp 10 công lập 34 tỉnh thành: Ninh Bình, Đà Nẵng sớm nhất

Phần lớn tỉnh, thành ấn định lịch thi vào lớp 10 THPT công lập trong cuối tháng 5, sớm nhất là Ninh Bình, Đà Nẵng.

Năm 2026, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm hơn mọi năm, diễn ra trong 2 ngày 11-12/6/2026. Do đó, lịch thi vào lớp 10 tại các tỉnh, thành trên cả nước cũng có sự điều chỉnh.

Nhiều địa phương đã ấn định ngày cụ thể, đa số vào cuối tháng 5. Trong đó, Ninh Bình, Đà Nẵng đang là địa phương tổ chức thi sớm nhất, trong các ngày 22-25/5. Cụ thể, ngày 22/5, thí sinh làm thủ tục dự thi, học quy chế. Ngày 23-24/5 thi ba môn chung và ngày 25/5 tiếp tục thi môn chuyên.

Nhiều tỉnh, thành khác cũng tổ chức thi vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 bao gồm Lai Châu (25-26/5), Nghệ An (27-28/5), Hà Nội (30/5-1/6), Hải Phòng (31/5-1/6)...

Lâm Đồng, Vĩnh Long đang là tỉnh tổ chức thi vào lớp 10 THPT muộn nhất, trong các ngày 1-3/7, áp dụng với kỳ thi vào trường chuyên. Các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường THPT không chuyên trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo hình thức xét tuyển. Riêng Đắk Lắk, Cao Bằng cho biết sẽ hoàn thành trước ngày 15/7 và 31/7.

Về môn thi, nếu thi tuyển, các tỉnh, thành tổ chức thi Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này nằm trong nhóm: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các địa phương lựa chọn Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ. Tuyên Quang là địa phương duy nhất quyết định chọn Khoa học tự nhiên làm môn thi thứ ba.

Trước đó, Sơn La cũng từng dự kiến tổ chức bài thi tổ hợp nhiều môn cho môn thi thứ ba, nhưng đã rút lại phương án này sau khi tiếp thu ý kiến phản hồi. Cuối cùng, tỉnh này cũng quyết định chọn môn Tiếng Anh.

Lịch thi, môn thi vào lớp 10 năm 2026 của các tỉnh, thành cụ thể như sau:

STT Tỉnh, thành Lịch thi Môn thi thứ 3 1 Hà Nội 30/5-1/6 Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn) 2 TP.HCM 1-2/6 Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) 3 Cao Bằng Trước ngày 31/7 Tiếng Anh 4 Hải Phòng 31/5-1/6 Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn) 5 Nghệ An 25-26/5 Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) 6 Đồng Tháp 27/5 Tiếng Anh 7 Ninh Bình 22-25/5 Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga) 8 Lạng Sơn 26-28/5 Tiếng Anh 9 TP Huế 27-29/5 Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật) 10 Thanh Hóa 5-6/6 Tiếng Anh 11 Cần Thơ 28/6-1/7 Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) 12 Đà Nẵng 22-25/5 Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật) 13 Tuyên Quang 27-28/5 Khoa học tự nhiên 14 Vĩnh Long Trường chuyên: 2-3/7 - Xét tuyển

- Trường chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + môn chuyên 15 Đồng Nai 28-29/5 Tiếng Anh 16 Lào Cai 27-29/5 Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung) 17 Quảng Ninh 23-25/6 Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc) 18 Hưng Yên 25-26/5 Tiếng Anh 19 Bắc Ninh 26-28/5 Tiếng Anh 20 Gia Lai 27-28/6 Tiếng Anh 21 Hà Tĩnh 6-7/6 Tiếng Anh 22 Lâm Đồng 1-3/7 - Xét tuyển

- Trường chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + môn chuyên 23 Phú Thọ 1-3/6 Tiếng Anh 24 Quảng Trị 25-27/5 Tiếng Anh 25 Thái Nguyên 26-28/5 Tiếng Anh 26 Đắk Lắk Trước ngày 15/7 (chủ yếu xét tuyển) Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) 27 Điện Biên 25/5 Tiếng Anh 28 Tây Ninh 2-3/6 Tiếng Anh 29 An Giang 2-3/6 Tiếng Anh 30 Khánh Hòa Trường chuyên: 28-29/5 - Xét tuyển

- Trường chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + môn chuyên 31 Quảng Ngãi 30/5-1/6 Tiếng Anh 32 Sơn La Tháng 6/2026 Tiếng Anh 33 Cà Mau Trường chuyên: 26-28/6 - Xét tuyển

- Trường chuyên: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + môn chuyên 34 Lai Châu 25-26/5 Tiếng Anh

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, bộ yêu cầu các trường hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Đối với học sinh cuối cấp, các trường phổ thông trên địa bàn sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7.