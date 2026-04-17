Loạt trường tư ở Hà Nội có học phí lớp 10 dưới 5 triệu/tháng

Năm học 2026-2027, nhiều trường tư ở Hà Nội thông báo mức học phí dưới 5 triệu đồng/tháng, phù hợp với điều kiện tài chính nhiều gia đình.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Đến giữa tháng 4, nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội đã công bố học phí năm học 2026-2027. Một số trường có mức học phí thấp, dưới 5 triệu đồng/tháng, phụ huynh có thu nhập vừa phải có thể dễ dàng tiếp cận.

Tuy nhiên, ngoài học phí, phụ huynh còn phải đóng thêm các khoản khác như phí phát triển trường, bán trú, hoạt động trải nghiệm, đồng phục, xe đưa đón, học liệu...

Loạt trường THPT tư ở Hà Nội có các hệ/chương trình với học phí dưới 5 triệu đồng/tháng như sau (năm học 2026-2027):

STT Trường Học phí (đồng/tháng) 1 Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ - Hệ quốc tế/STEP: 4 triệu

- Lớp ban A/D: 3 triệu 2 Phổ thông liên cấp Phenikaa Hệ tiêu chuẩn: 4,5 triệu 3 Đa Trí Tuệ - Hệ STEM chuẩn: 3,5 triệu

- Hệ chất lượng cao: 5 triệu 4 THCS - THPT Hà Thành - Lớp cơ bản: 2,8 triệu

- Lớp chất lượng cao: 3 triệu 5 THPT Phùng Khắc Khoan (Đống Đa) 2,6 triệu 6 THPT Văn Lang (Đống Đa) 1,7 triệu 7 THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lớp cơ bản: 3,1 triệu

- Lớp chất lượng cao: 3,9 triệu 8 THPT Hà Đông 2,99 triệu 9 Hệ thống giáo dục Everest Hệ tiêu chuẩn: 3,2 triệu 10 THPT Marie Curie Lớp truyền thống: 3,6 triệu 11 M.V.Lômônôxốp Lớp 32-36 học sinh: 4,5 triệu 12 THPT Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình - Lớp tiêu chuẩn: 2 triệu - Lớp chất lượng cao: 2,2 triệu 13 THPT Nguyễn Huệ (Nghĩa Đô) - Lớp cơ bản: 2,95 triệu

- Lớp chất lượng cao: 3,05 triệu

- Lớp song ngữ: 4,25 triệu 14 THPT Ngô Quyền (Đông Anh) - Lớp cơ bản: 1,98 triệu

- Lớp chất lượng cao: 2,5 triệu 15 THPT Minh Trí 3,7 triệu 16 THPT Lê Hồng Phong Lớp chất lượng cao: 3,9 triệu 17 THPT Đông Kinh 2,85 triệu 18 THPT Galileo Từ 4,98 triệu 19 THPT Galileo Hệ tiêu chuẩn, chất lượng cao: 2 triệu 20 THPT Đông Đô - Lớp cơ bản: 2,9 triệu

- Lớp chất lượng cao: 3,6 triệu

Với các mức học phí trên, nhiều trường đưa ra các chính sách ưu đãi để thu hút học sinh và phụ huynh. Nổi bật nhất là ưu đãi chiết khấu 2-10% học phí nếu phụ huynh đóng học cả năm, cả kỳ hoặc đóng sớm trước hạn.

Ngoài ra, các trường cũng có ưu đãi đối với gia đình có nhiều con theo học tại trường, học bổng cho học sinh có thành tích tốt trong quá trình học hoặc các kỳ thi đầu vào.

Theo quy định, học sinh trường dân lập, tư thục được cấp bù học phí bằng mức học phí của trường công lập theo quy định của pháp luật; phần chênh lệch học phí giữa trường công lập và dân lập, tư thục sẽ do gia đình học sinh chi trả.

Năm học 2025-2026, Hà Nội dự kiến khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong đó, khoảng 88.000 học sinh sẽ vào các trường THPT công lập, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Số còn lại sẽ được tuyển vào cơ sở giáo dục tư thục (trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Hiện, Hà Nội có khoảng 100 trường THPT tư thục. Trong số này, 89 trường đã được phê duyệt chỉ tiêu tuyển lớp 10 năm học 2026-2027. Các trường có hai hình thức tuyển sinh là sử dụng kết quả kỳ thi vào lớp 10 công lập hoặc xét tuyển dựa vào học bạ THCS.

Tất cả trường tuyển sinh bằng cách xét học bạ, 56 trường trong số này xét thêm điểm thi vào lớp 10 công lập.

Các trường THPT tư thục sẽ nhận hồ sơ của học sinh từ ngày 20/4 đến 27/6. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT tư thục, chất lượng cao phải tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến; không được thu tiền giữ chỗ, đặt cọc hoặc các khoản thu không đúng quy định.