Số học sinh thi lớp 10 Hà Nội cao kỷ lục

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.
Theo kế hoạch, từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh Hà Nội sẽ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
Sáng 16/4, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố dữ liệu sau 5 ngày mở cổng đăng ký. Tổng số học sinh đã đăng ký nguyện vọng là 114.195 học sinh, chiếm tỷ lệ 77,9% so với tổng số học sinh sau THCS năm học 2025-2026.
Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, con số này cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, dù chưa hết thời hạn đăng ký. Cụ thể như sau:
|Số học sinh Hà Nội đăng ký thi lớp 10 trong 10 năm gần đây
|Nhãn
|2026 (tiếp tục cập nhật)
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|2020
|2019
|2018
|2017
|Năm
|Học sinh
|114200
|103000
|106400
|104900
|106900
|93300
|88900
|85800
|94900
|76000
Một trong những nguyên nhân là năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS, tăng 20.000 em so với năm ngoái.
Nguyện vọng vào các trường ra sao?
Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, một số trường THPT không chuyên có số lượng đăng ký (tổng số nguyện vọng) cao gồm THPT Bắc Lương Sơn (6.971 nguyện vọng), THPT Tự Lập (6.750 nguyện vọng), THPT Đại Mỗ (6.114 nguyện vọng)... Tuy nhiên, số nguyện vọng 1 vào các trường này chỉ trên dưới 500, trong khi các nguyện vọng 2 và 3 lên tới 1.300-4.400 em.
Ngược lại, một số trường công lập không chuyên có số lượng nguyện vọng cao đa số nằm ở nội thành, điểm chuẩn hàng năm ở mức cao. Ví dụ, THPT Yên Hòa đang có 2.485 nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu chỉ được giao 765 chỉ tiêu; THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có 2.143 nguyện vọng 1 trên 765 chỉ tiêu. Số lượng nguyện vọng 2, 3 vào các trường này rất ít, đa số dưới 100.
Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thống kê số lượng nguyện vọng đăng ký vào 4 trường THPT chuyên, gồm Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ, Sơn Tây. Cụ thể như sau:
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam:
|
TT
|
Môn
|
NV1
|
NV2
|
NV3
|
Tổng
|
1
|
Địa lý
|
188
|
25
|
0
|
213
|
2
|
Hóa học
|
308
|
52
|
0
|
360
|
3
|
Lịch sử
|
190
|
39
|
0
|
229
|
4
|
Ngữ Văn
|
569
|
117
|
0
|
686
|
5
|
Sinh
|
289
|
36
|
0
|
325
|
6
|
Tiếng Anh
|
944
|
260
|
0
|
1204
|
7
|
Tiếng Nga
|
671
|
59
|
0
|
730
|
8
|
Tiếng Nhật
|
144
|
116
|
0
|
260
|
9
|
Tiếng Pháp
|
94
|
65
|
0
|
159
|
10
|
Tiếng Trung
|
824
|
184
|
0
|
1008
|
11
|
Tin học
|
279
|
72
|
0
|
351
|
12
|
Toán
|
430
|
79
|
0
|
509
|
13
|
Vật lý
|
296
|
41
|
0
|
337
Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ:
|
TT
|
Môn
|
NV1
|
NV2
|
NV3
|
Tổng
|
1
|
Địa lý
|
177
|
260
|
0
|
437
|
2
|
Hóa học
|
573
|
460
|
0
|
1033
|
3
|
Lịch sử
|
246
|
272
|
0
|
518
|
4
|
Ngữ Văn
|
763
|
624
|
0
|
1387
|
5
|
Sinh
|
353
|
348
|
0
|
701
|
6
|
Tiếng Anh
|
1442
|
1158
|
0
|
2600
|
7
|
Tiếng Nga
|
739
|
308
|
0
|
1047
|
8
|
Tiếng Pháp
|
576
|
34
|
0
|
610
|
9
|
Tin học
|
501
|
340
|
0
|
841
|
10
|
Toán
|
626
|
461
|
0
|
1087
|
11
|
Vật lý
|
379
|
383
|
0
|
762
Trường THPT chuyên Chu Văn An:
|
TT
|
Môn
|
NV1
|
NV2
|
NV3
|
Tổng
|
1
|
Địa lý
|
195
|
63
|
0
|
258
|
2
|
Hóa học
|
341
|
148
|
0
|
489
|
3
|
Lịch sử
|
241
|
87
|
0
|
328
|
4
|
Ngữ Văn
|
710
|
208
|
0
|
918
|
5
|
Sinh
|
348
|
182
|
0
|
530
|
6
|
Tiếng Anh
|
1464
|
625
|
0
|
2089
|
7
|
Tiếng Hàn
|
104
|
0
|
0
|
104
|
8
|
Tiếng Nhật
|
165
|
126
|
0
|
291
|
9
|
Tiếng Pháp
|
117
|
92
|
0
|
209
|
10
|
Tiếng Trung
|
879
|
411
|
0
|
1290
|
11
|
Tin học
|
310
|
140
|
0
|
450
|
12
|
Toán
|
440
|
263
|
0
|
703
|
13
|
Vật lý
|
265
|
136
|
0
|
401
Trường THPT chuyên Sơn Tây:
|
TT
|
Môn
|
NV1
|
NV2
|
NV3
|
Tổng
|
1
|
Địa lý
|
153
|
175
|
0
|
328
|
2
|
Hóa học
|
123
|
486
|
0
|
609
|
3
|
Lịch sử
|
151
|
231
|
0
|
382
|
4
|
Ngữ Văn
|
297
|
812
|
0
|
1109
|
5
|
Sinh
|
115
|
374
|
0
|
489
|
6
|
Tiếng Anh
|
341
|
1168
|
0
|
1509
|
7
|
Tin học
|
195
|
439
|
0
|
634
|
8
|
Toán
|
180
|
499
|
0
|
679
|
9
|
Vật lý
|
199
|
344
|
0
|
543
Đảm bảo học sinh đăng ký tự nguyện
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sau 5 ngày đăng ký chính thức, hệ thống cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Học sinh và phụ huynh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình đăng ký. Các nhà trường đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh đăng ký kịp thời, đảm bảo thuận tiện.
Sở yêu cầu các nhà trường tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, phụ huynh trong quá trình đăng ký, đảm bảo thuận lợi, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, điều kiện chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình.
Các trường tuyệt đối không ép buộc học sinh khi đăng ký dự thi hay lựa chọn “phân luồng” ở bậc học tiếp theo đảm bảo việc đăng ký của học sinh là tự nguyện.
Học sinh không nên để những ngày cuối mới tiến hành đăng ký, tránh rủi ro không đáng có. Thống kê số lượng đăng ký nguyện vọng vào các trường sẽ giúp học sinh có thêm thông tin để tham khảo, việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình và định hướng trong tương lai sau này của học sinh
Ngành giáo dục và đào tạo khuyến nghị học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến đăng ký.
Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực, chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.
