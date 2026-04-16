Số học sinh thi lớp 10 Hà Nội cao kỷ lục

Sau 5 ngày, 114.195 học sinh Hà Nội đã đăng ký thi lớp 10 công lập, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Theo kế hoạch, từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh Hà Nội sẽ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố dữ liệu sau 5 ngày mở cổng đăng ký. Tổng số học sinh đã đăng ký nguyện vọng là 114.195 học sinh, chiếm tỷ lệ 77,9% so với tổng số học sinh sau THCS năm học 2025-2026.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, con số này cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, dù chưa hết thời hạn đăng ký. Cụ thể như sau:

Số học sinh Hà Nội đăng ký thi lớp 10 trong 10 năm gần đây

Nhãn 2026 (tiếp tục cập nhật) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Năm Học sinh 114200 103000 106400 104900 106900 93300 88900 85800 94900 76000

Một trong những nguyên nhân là năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS, tăng 20.000 em so với năm ngoái.

Nguyện vọng vào các trường ra sao?

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, một số trường THPT không chuyên có số lượng đăng ký (tổng số nguyện vọng) cao gồm THPT Bắc Lương Sơn (6.971 nguyện vọng), THPT Tự Lập (6.750 nguyện vọng), THPT Đại Mỗ (6.114 nguyện vọng)... Tuy nhiên, số nguyện vọng 1 vào các trường này chỉ trên dưới 500, trong khi các nguyện vọng 2 và 3 lên tới 1.300-4.400 em.

Ngược lại, một số trường công lập không chuyên có số lượng nguyện vọng cao đa số nằm ở nội thành, điểm chuẩn hàng năm ở mức cao. Ví dụ, THPT Yên Hòa đang có 2.485 nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu chỉ được giao 765 chỉ tiêu; THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có 2.143 nguyện vọng 1 trên 765 chỉ tiêu. Số lượng nguyện vọng 2, 3 vào các trường này rất ít, đa số dưới 100.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thống kê số lượng nguyện vọng đăng ký vào 4 trường THPT chuyên, gồm Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ, Sơn Tây. Cụ thể như sau:

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam:

TT Môn NV1 NV2 NV3 Tổng 1 Địa lý 188 25 0 213 2 Hóa học 308 52 0 360 3 Lịch sử 190 39 0 229 4 Ngữ Văn 569 117 0 686 5 Sinh 289 36 0 325 6 Tiếng Anh 944 260 0 1204 7 Tiếng Nga 671 59 0 730 8 Tiếng Nhật 144 116 0 260 9 Tiếng Pháp 94 65 0 159 10 Tiếng Trung 824 184 0 1008 11 Tin học 279 72 0 351 12 Toán 430 79 0 509 13 Vật lý 296 41 0 337

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ:

TT Môn NV1 NV2 NV3 Tổng 1 Địa lý 177 260 0 437 2 Hóa học 573 460 0 1033 3 Lịch sử 246 272 0 518 4 Ngữ Văn 763 624 0 1387 5 Sinh 353 348 0 701 6 Tiếng Anh 1442 1158 0 2600 7 Tiếng Nga 739 308 0 1047 8 Tiếng Pháp 576 34 0 610 9 Tin học 501 340 0 841 10 Toán 626 461 0 1087 11 Vật lý 379 383 0 762

Trường THPT chuyên Chu Văn An:

TT Môn NV1 NV2 NV3 Tổng 1 Địa lý 195 63 0 258 2 Hóa học 341 148 0 489 3 Lịch sử 241 87 0 328 4 Ngữ Văn 710 208 0 918 5 Sinh 348 182 0 530 6 Tiếng Anh 1464 625 0 2089 7 Tiếng Hàn 104 0 0 104 8 Tiếng Nhật 165 126 0 291 9 Tiếng Pháp 117 92 0 209 10 Tiếng Trung 879 411 0 1290 11 Tin học 310 140 0 450 12 Toán 440 263 0 703 13 Vật lý 265 136 0 401

Trường THPT chuyên Sơn Tây:

TT Môn NV1 NV2 NV3 Tổng 1 Địa lý 153 175 0 328 2 Hóa học 123 486 0 609 3 Lịch sử 151 231 0 382 4 Ngữ Văn 297 812 0 1109 5 Sinh 115 374 0 489 6 Tiếng Anh 341 1168 0 1509 7 Tin học 195 439 0 634 8 Toán 180 499 0 679 9 Vật lý 199 344 0 543

Đảm bảo học sinh đăng ký tự nguyện

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sau 5 ngày đăng ký chính thức, hệ thống cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Học sinh và phụ huynh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình đăng ký. Các nhà trường đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh đăng ký kịp thời, đảm bảo thuận tiện.

Sở yêu cầu các nhà trường tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, phụ huynh trong quá trình đăng ký, đảm bảo thuận lợi, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, điều kiện chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình.

Các trường tuyệt đối không ép buộc học sinh khi đăng ký dự thi hay lựa chọn “phân luồng” ở bậc học tiếp theo đảm bảo việc đăng ký của học sinh là tự nguyện.

Học sinh không nên để những ngày cuối mới tiến hành đăng ký, tránh rủi ro không đáng có. Thống kê số lượng đăng ký nguyện vọng vào các trường sẽ giúp học sinh có thêm thông tin để tham khảo, việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình và định hướng trong tương lai sau này của học sinh

Ngành giáo dục và đào tạo khuyến nghị học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến đăng ký.

Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực, chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Phụ huynh tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội tại đây: Toàn cảnh điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội ba năm qua