Số học sinh thi lớp 10 Hà Nội cao kỷ lục

  • Thứ năm, 16/4/2026 13:01 (GMT+7)
Sau 5 ngày, 114.195 học sinh Hà Nội đã đăng ký thi lớp 10 công lập, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Theo kế hoạch, từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh Hà Nội sẽ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố dữ liệu sau 5 ngày mở cổng đăng ký. Tổng số học sinh đã đăng ký nguyện vọng là 114.195 học sinh, chiếm tỷ lệ 77,9% so với tổng số học sinh sau THCS năm học 2025-2026.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, con số này cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, dù chưa hết thời hạn đăng ký. Cụ thể như sau:

Số học sinh Hà Nội đăng ký thi lớp 10 trong 10 năm gần đây

Nhãn2026 (tiếp tục cập nhật)202520242023202220212020201920182017
Năm Học sinh 1142001030001064001049001069009330088900858009490076000

Một trong những nguyên nhân là năm học 2025-2026, dự kiến Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS, tăng 20.000 em so với năm ngoái.

Nguyện vọng vào các trường ra sao?

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, một số trường THPT không chuyên có số lượng đăng ký (tổng số nguyện vọng) cao gồm THPT Bắc Lương Sơn (6.971 nguyện vọng), THPT Tự Lập (6.750 nguyện vọng), THPT Đại Mỗ (6.114 nguyện vọng)... Tuy nhiên, số nguyện vọng 1 vào các trường này chỉ trên dưới 500, trong khi các nguyện vọng 2 và 3 lên tới 1.300-4.400 em.

Ngược lại, một số trường công lập không chuyên có số lượng nguyện vọng cao đa số nằm ở nội thành, điểm chuẩn hàng năm ở mức cao. Ví dụ, THPT Yên Hòa đang có 2.485 nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu chỉ được giao 765 chỉ tiêu; THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có 2.143 nguyện vọng 1 trên 765 chỉ tiêu. Số lượng nguyện vọng 2, 3 vào các trường này rất ít, đa số dưới 100.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thống kê số lượng nguyện vọng đăng ký vào 4 trường THPT chuyên, gồm Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ, Sơn Tây. Cụ thể như sau:

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam:

TT

Môn

NV1

NV2

NV3

Tổng

1

Địa lý

188

25

0

213

2

Hóa học

308

52

0

360

3

Lịch sử

190

39

0

229

4

Ngữ Văn

569

117

0

686

5

Sinh

289

36

0

325

6

Tiếng Anh

944

260

0

1204

7

Tiếng Nga

671

59

0

730

8

Tiếng Nhật

144

116

0

260

9

Tiếng Pháp

94

65

0

159

10

Tiếng Trung

824

184

0

1008

11

Tin học

279

72

0

351

12

Toán

430

79

0

509

13

Vật lý

296

41

0

337

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ:

TT

Môn

NV1

NV2

NV3

Tổng

1

Địa lý

177

260

0

437

2

Hóa học

573

460

0

1033

3

Lịch sử

246

272

0

518

4

Ngữ Văn

763

624

0

1387

5

Sinh

353

348

0

701

6

Tiếng Anh

1442

1158

0

2600

7

Tiếng Nga

739

308

0

1047

8

Tiếng Pháp

576

34

0

610

9

Tin học

501

340

0

841

10

Toán

626

461

0

1087

11

Vật lý

379

383

0

762

Trường THPT chuyên Chu Văn An:

TT

Môn

NV1

NV2

NV3

Tổng

1

Địa lý

195

63

0

258

2

Hóa học

341

148

0

489

3

Lịch sử

241

87

0

328

4

Ngữ Văn

710

208

0

918

5

Sinh

348

182

0

530

6

Tiếng Anh

1464

625

0

2089

7

Tiếng Hàn

104

0

0

104

8

Tiếng Nhật

165

126

0

291

9

Tiếng Pháp

117

92

0

209

10

Tiếng Trung

879

411

0

1290

11

Tin học

310

140

0

450

12

Toán

440

263

0

703

13

Vật lý

265

136

0

401

Trường THPT chuyên Sơn Tây:

TT

Môn

NV1

NV2

NV3

Tổng

1

Địa lý

153

175

0

328

2

Hóa học

123

486

0

609

3

Lịch sử

151

231

0

382

4

Ngữ Văn

297

812

0

1109

5

Sinh

115

374

0

489

6

Tiếng Anh

341

1168

0

1509

7

Tin học

195

439

0

634

8

Toán

180

499

0

679

9

Vật lý

199

344

0

543

Đảm bảo học sinh đăng ký tự nguyện

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sau 5 ngày đăng ký chính thức, hệ thống cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Học sinh và phụ huynh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình đăng ký. Các nhà trường đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ học sinh đăng ký kịp thời, đảm bảo thuận tiện.

Sở yêu cầu các nhà trường tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, phụ huynh trong quá trình đăng ký, đảm bảo thuận lợi, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực, điều kiện chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình.

Các trường tuyệt đối không ép buộc học sinh khi đăng ký dự thi hay lựa chọn “phân luồng” ở bậc học tiếp theo đảm bảo việc đăng ký của học sinh là tự nguyện.

Học sinh không nên để những ngày cuối mới tiến hành đăng ký, tránh rủi ro không đáng có. Thống kê số lượng đăng ký nguyện vọng vào các trường sẽ giúp học sinh có thêm thông tin để tham khảo, việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình và định hướng trong tương lai sau này của học sinh

Ngành giáo dục và đào tạo khuyến nghị học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến đăng ký.

Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập, không phân biệt khu vực, chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Phụ huynh tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội tại đây: Toàn cảnh điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội ba năm qua

Mới gần 40% học sinh Hà Nội đăng ký nguyện vọng lớp 10

Sau 3 ngày, 57.000 học sinh Hà Nội đã đăng ký nguyện vọng lớp 10, chiếm tỷ lệ 38,9%. Những trường có số lượng học sinh đăng ký nhiều nhất thường là trường top dưới về điểm chuẩn.

11:12 13/4/2026

Ngọc Bích

