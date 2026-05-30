Trong buổi thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Nội, 401 thí sinh bỏ thi môn Ngoại ngữ, một em vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội năm 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có báo cáo về việc tổ chức coi thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo thống kê, có 401 thí sinh vắng mặt ở buổi thi này, mất cơ hội vào lớp 10 công lập.

Số lượt thí sinh dự thi chiều 30/5 là 123.681 trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký (đạt tỷ lệ 99,68%). Một thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Như vậy, ở ngày thi đầu tiên, hai thí sinh bị đình chỉ thi với cùng một lỗi vi phạm.

Bên cạnh đó, có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế.

Sở GD&ĐT đã bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi trên toàn thành phố, đặt tại các trường THPT và một số trường THCS. Trong đó, có 385 phòng thi dự phòng. Khoảng 17.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được huy động để phục vụ kỳ thi; không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Theo Sở GD&ĐT, kết thúc ngày thi đầu tiên, các điểm thi trên địa bàn diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Với chỉ tiêu khoảng 82.600, tỷ lệ có suất học là hơn 56% so với số tốt nghiệp.

Từ ngày 30/5, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn Hà Nội chính thức diễn ra. Thí sinh làm 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Bài thi Toán, Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Bài thi Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với nhiều mã đề khác nhau, thời gian làm bài 60 phút.

Theo kế hoạch, sáng 31/5, thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán trong thời gian 60 phút. Thí sinh lưu ý ở mỗi buổi thi, các em phải có mặt ở phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi đó.