Bao giờ học sinh cả nước biết điểm thi, điểm chuẩn lớp 10?

Nhiều tỉnh/thành đã thông báo lịch dự kiến công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027. Tỉnh Nghệ An dự kiến công bố sớm nhất.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: Đinh Hà.

Năm 2026, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm hơn mọi năm, diễn ra trong 2 ngày 11-12/6. Do đó, lịch thi vào lớp 10 tại các tỉnh, thành trên cả nước cũng có sự điều chỉnh.

Từ ngày 22/5, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập chính thức khởi động tại nhiều địa phương. Hai địa phương tổ chức thi sớm nhất cả nước là Đà Nẵng và Ninh Bình.

Theo dự kiến, nhiều tỉnh, thành công bố điểm thi, điểm chuẩn ngay đầu tháng 6 như Nghệ An, Lai Châu, Quảng Trị, Đồng Tháp, Ninh Bình...

Một số địa phương tổ chức thi muộn hơn, do đó, điểm thi, điểm chuẩn cũng được công bố vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 như Gia Lai, Cà Mau...

Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 dự kiến của 34 tỉnh, thành như sau:

TT Tỉnh, thành Lịch thi Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn 1 Hà Nội 30/5-1/6 19-22/6 2 TP.HCM 1-2/6 - 3 Cao Bằng 2-4/7 - 4 Hải Phòng 31/5-1/6 Chậm nhất 19/6 5 Nghệ An 25-28/5 Trường không chuyên: 4/6

Trường chuyên: 5/6 6 Đồng Tháp 27-28/5 - Điểm thi: Từ 8/6

- Điểm chuẩn: 6/7 7 Ninh Bình 22-25/5 Chậm nhất 8/6 8 Lạng Sơn 26-28/5 18-25/6 9 TP Huế 27-29/5 Cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 10 Thanh Hóa 5-6/6 - 11 Cần Thơ 28/6-1/7 14-17/7 12 Đà Nẵng 22-25/5 Chậm nhất 10/6 13 Tuyên Quang 27-28/5 Trước 20/7 14 Vĩnh Long Trường chuyên: 2-3/7 Trước 31/7 15 Đồng Nai 28-29/5 10/6 16 Lào Cai 27-29/5 Trước 20/7 17 Quảng Ninh 23-25/6 Giữa tháng 7 18 Hưng Yên 25-26/5 Trước 10/6 19 Bắc Ninh 26-28/5 Trước 15/6 20 Gia Lai 27-28/6 - Điểm thi: 6/7

- Điểm chuẩn: 14/7 21 Hà Tĩnh 25-26/5 Trước 11/6 22 Lâm Đồng Trường chuyên: 1-3/7 Điểm thi: 16/7 23 Phú Thọ 1-3/6 Trước 31/7 24 Quảng Trị 25-27/5 6/6 25 Thái Nguyên 26-29/5 Trước 2/7 26 Đắk Lắk Trường chuyên biệt: 53/5-1/6 Trước 25/6 27 Điện Biên 25-26/5 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Trước 16/6

- Trường THPT PNDTNT tỉnh: Trước 17/6

- Trường THPT PNDTNT còn lại: Trước 20/6

- Các trường THPT còn lại: Trước 18/6 28 Tây Ninh 2-3/6 20/7 29 An Giang 2-3/6 18/7 30 Khánh Hòa Trường chuyên: 28-29/5 Trước 30/6 31 Quảng Ngãi 30/5-1/6 Trước 20/6 32 Sơn La 1-2/6 4-15/7 33 Cà Mau Trường chuyên: 26-28/6 6/7 34 Lai Châu 25-26/5 7/6

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7.