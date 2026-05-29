Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Bao giờ học sinh cả nước biết điểm thi, điểm chuẩn lớp 10?

  • Thứ sáu, 29/5/2026 13:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều tỉnh/thành đã thông báo lịch dự kiến công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027. Tỉnh Nghệ An dự kiến công bố sớm nhất.

lop 10 anh 1

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: Đinh Hà.

Năm 2026, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm hơn mọi năm, diễn ra trong 2 ngày 11-12/6. Do đó, lịch thi vào lớp 10 tại các tỉnh, thành trên cả nước cũng có sự điều chỉnh.

Từ ngày 22/5, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập chính thức khởi động tại nhiều địa phương. Hai địa phương tổ chức thi sớm nhất cả nước là Đà Nẵng và Ninh Bình.

Theo dự kiến, nhiều tỉnh, thành công bố điểm thi, điểm chuẩn ngay đầu tháng 6 như Nghệ An, Lai Châu, Quảng Trị, Đồng Tháp, Ninh Bình...

Một số địa phương tổ chức thi muộn hơn, do đó, điểm thi, điểm chuẩn cũng được công bố vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 như Gia Lai, Cà Mau...

Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 dự kiến của 34 tỉnh, thành như sau:

TTTỉnh, thànhLịch thiLịch công bố điểm thi, điểm chuẩn
1Hà Nội30/5-1/619-22/6
2TP.HCM1-2/6-
3Cao Bằng2-4/7-
4Hải Phòng31/5-1/6Chậm nhất 19/6
5Nghệ An25-28/5Trường không chuyên: 4/6
Trường chuyên: 5/6
6Đồng Tháp27-28/5- Điểm thi: Từ 8/6
- Điểm chuẩn: 6/7
7Ninh Bình22-25/5Chậm nhất 8/6
8Lạng Sơn26-28/518-25/6
9TP Huế27-29/5Cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7
10Thanh Hóa5-6/6-
11Cần Thơ28/6-1/714-17/7
12Đà Nẵng22-25/5Chậm nhất 10/6
13Tuyên Quang27-28/5Trước 20/7
14Vĩnh LongTrường chuyên: 2-3/7Trước 31/7
15Đồng Nai28-29/510/6
16Lào Cai27-29/5Trước 20/7
17Quảng Ninh23-25/6Giữa tháng 7
18Hưng Yên25-26/5Trước 10/6
19Bắc Ninh26-28/5Trước 15/6
20Gia Lai27-28/6- Điểm thi: 6/7
- Điểm chuẩn: 14/7
21Hà Tĩnh25-26/5Trước 11/6
22Lâm ĐồngTrường chuyên: 1-3/7Điểm thi: 16/7
23Phú Thọ1-3/6Trước 31/7
24Quảng Trị25-27/56/6
25Thái Nguyên26-29/5Trước 2/7
26Đắk LắkTrường chuyên biệt: 53/5-1/6Trước 25/6
27Điện Biên25-26/5- Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Trước 16/6
- Trường THPT PNDTNT tỉnh: Trước 17/6
- Trường THPT PNDTNT còn lại: Trước 20/6
- Các trường THPT còn lại: Trước 18/6
28Tây Ninh2-3/620/7
29An Giang2-3/618/7
30Khánh HòaTrường chuyên: 28-29/5Trước 30/6
31Quảng Ngãi30/5-1/6Trước 20/6
32Sơn La1-2/64-15/7
33Cà MauTrường chuyên: 26-28/66/7
34Lai Châu25-26/57/6

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.

Thời tiết 4 ngày thi lớp 10 ở Hà Nội

Tại Hà Nội, trong 4 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10, dự báo thời tiết nắng nóng, phụ huynh và thí sinh cần chú ý để đảm bảo sức khỏe.

05:59 27/5/2026

Thuc hu de thi Toan lop 10 co tong diem 11 hinh anh

Thực hư đề thi Toán lớp 10 có tổng điểm 11

20:31 27/5/2026 20:31 27/5/2026

0

Sau buổi thi lớp 10 tại Huế, mạng xã hội lan truyền hình ảnh đề Toán có tổng điểm 11 khiến nhiều thí sinh hoang mang. Sở GD&ĐT khẳng định đề chính thức chỉ có 10 điểm.

Ngọc Bích

lớp 10 Nghệ An Học sinh Lai Châu điểm thi điểm chuẩn

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý