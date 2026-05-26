Áp lực thành tích thi lớp 10 có thể khiến thí sinh gian lận

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 ở Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30-31/5.

Sáng 26/5, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị Hướng dẫn coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Liên quan đến công tác phòng, chống gian lận trong kỳ thi, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội, cho biết kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh Ban chỉ đạo thi cấp xã mới đảm nhận nhiệm vụ.

Lực lượng công an đã tham mưu ban hành kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi; tổ chức tập huấn, quán triệt cho gần 1.600 cán bộ tham gia bảo vệ kỳ thi, tập trung vào phòng ngừa gian lận công nghệ cao, xử lý tình huống phát sinh và bảo đảm an toàn tại các điểm thi.

Mặc dù các đơn vị chức năng của Công an thành phố đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa và xử lý vi phạm, nguy cơ gian lận thi cử trên địa bàn Hà Nội vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn nhắc lại tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từng xảy ra tình trạng 3 thí sinh giấu điện thoại di động trong người, nhiều lần chụp ảnh đề thi và sử dụng ứng dụng AI để giải bài ngay trong thời gian thi.

Bộ phận giám sát và cán bộ coi thi tại thời điểm đó đã không phát hiện kịp thời, để thí sinh chụp cả 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học nhằm giải bài rồi tán phát đề thi lên mạng xã hội. Vụ việc sau đó đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra.

Từ thực tế đó, lực lượng công an đề nghị giám thị, giám sát trong quá trình coi thi, giám sát phải nâng cao tối đa tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan.

Trong năm 2026, lực lượng làm công tác thi cần lưu ý một số thực trạng và yếu tố tác động đến tình trạng gian lận thi cử.

Thứ nhất là sự đa dạng và tinh vi của phương thức gian lận. Từ việc sử dụng tài liệu trái phép, trao đổi bài đến lợi dụng thiết bị công nghệ cao như điện thoại, tai nghe siêu nhỏ, đồng hồ thông minh và các thiết bị ngụy trang ngày càng khó phát hiện.

Thứ hai, một bộ phận giám thị chưa thực hiện thực sự chặt chẽ, nghiêm túc khâu kiểm soát ban đầu khi thí sinh vào phòng thi, dẫn đến việc không phát hiện kịp thời các vật dụng bị cấm, đặc biệt là điện thoại di động và thiết bị điện tử.

Thứ ba, áp lực thành tích từ gia đình, nhà trường và xã hội về việc phải đỗ vào các trường top đầu, đạt kết quả cao vẫn rất lớn, dẫn đến tâm lý học sinh tìm mọi cách để đạt mục tiêu, kể cả gian lận.

Thứ tư, dù quy chế đã được hoàn thiện, vẫn có những kẽ hở mà các đối tượng xấu có thể lợi dụng trong các khâu ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi hoặc giám sát phòng thi.

Thứ năm, các đối tượng bên ngoài sau khi nhận được đề thi do thí sinh tuồn ra có thể dùng các ứng dụng giải bài tập hoặc nhờ các diễn đàn trực tuyến để trao đổi thông tin, gây nguy cơ lộ đề và tạo dư luận xấu.

Thứ sáu, một bộ phận thí sinh chưa nhận thức đầy đủ về tác hại và những hậu quả pháp lý nghiêm trọng có thể xảy ra khi thực hiện hành vi gian lận và làm lộ đề thi.

Để tăng cường công tác phòng, chống gian lận, thượng tá Nguyễn Đức Tuấn đề nghị tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa hai ngành công an và giáo dục trong việc bảo đảm an ninh an toàn kỳ thi, chú trọng cơ chế trao đổi thông tin kịp thời về công tác tổ chức cũng như các tình huống phức tạp phát sinh.

Các đơn vị phải tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền cho thí sinh, cán bộ, giáo viên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy chế thi, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các khâu tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực như coi thi, chấm thi; tổ chức kiểm tra đột xuất các điểm thi có nguy cơ cao.

Cán bộ coi thi cần được tập huấn kỹ lưỡng, nhận diện các thiết bị công nghệ cao và dấu hiệu bất thường của thí sinh trong phòng thi.

Ông Tuấn nhấn mạnh trưởng điểm cần thi quán triệt 100% cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc quy chế, làm tốt công tác kiểm soát ban đầu, tuyệt đối không để thí sinh mang tài liệu, điện thoại, thiết bị điện tử vào phòng thi.

Cuối cùng, các đơn vị cần xử lý các tình huống gian lận đúng quy trình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để ngăn chặn ngay hành vi tán phát đề thi lên không gian mạng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30-31/5, thí sinh có nguyện vọng vào trường chuyên thi thêm ngày 1/6.