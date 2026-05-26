Lưu ý đặc biệt với thí sinh thi lớp 10 ở Hà Nội

Thí sinh thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội lưu ý không được mang bảng tuần hoàn, bảng tính tan, Atlat Địa lý vào phòng thi. Một số môn thi chuyên sẽ làm bài trực tiếp vào đề thi.

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 ở Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30-31/5. Ảnh: Đinh Hà.

Các lưu ý được ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội), đưa ra tại Hội nghị Hướng dẫn coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, sáng 26/5.

Theo đó, ba lưu ý trước khi làm bài thi bao gồm:

Ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp.

Khi nhận đề thi, các em phải kiểm tra kỹ số trang, chất lượng các trang in và mã đề thi ở từng trang bảo đảm thống nhất (đối với các môn thi trắc nghiệm).

Nếu phát hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ, các em phải báo cáo ngay với giám thị, chậm nhất 5 phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Khi dự thi các bài thi trắc nghiệm, thí sinh cần lưu ý 4 điều:

Điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước), điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi.

Thí sinh phải làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định; chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, các em phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn.

Thí sinh phải kiểm tra đề thi để đảm bảo có đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi;

Thí sinh không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Khi hết giờ làm bài, các em phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho giám thị và ký tên vào hai phiếu thu bài thi.

Thí sinh sẽ dự thi ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Một trong những điểm mới năm nay là với thí sinh thi vào lớp chuyên các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Ngoại ngữ, các em sẽ làm bài trực tiếp vào đề thi.

Thí sinh thi chuyên Hóa không được mang bảng tuần hoàn, bảng tính tan, thi chuyên Địa lý không được mang Atlat Địa lý.

Các vật dụng được mang vào phòng thi, ngoài các dụng cụ như bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, ê-ke, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, các em được mang thêm dụng cụ vẽ hình, thước vẽ đồ thị.

Với các thiết bị đặc biệt để bảo đảm sức khỏe cho thí sinh, để được mang vào phòng thi, các thiết bị cần được dán tem đảm bảo của công an thành phố.

Các vật dụng cấm mang vào phòng thi gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy. Các em cũng không được mang tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài.

“Điện thoại hay thiết bị thu phát thông tin, dù không sử dụng mà chỉ mang vào phòng thi, khi bị phát hiện vẫn bị đình chỉ thi theo quy định”, ông Bình nhấn mạnh.

Về thời gian, các em lưu ý đến muộn sau 15 phút (kể từ lúc bắt đầu làm bài) sẽ không được vào phòng thi. Trong thời gian thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép ra ngoài (trừ trường hợp đặc biệt).

Đối với giám thị, theo ông Bình, một số điểm cần lưu ý gồm phát đề thi trắc nghiệm cho từng thí sinh theo thứ tự từ trên xuống dưới; chịu trách nhiệm niêm phong, bảo quản đề thi thừa/đề thi không sử dụng tại phòng thi, tuyệt đối không để lộ/lọt đề thi

Các điểm thi chuẩn bị tối thiểu 5 cách đánh số báo danh trong phòng thi, bốc thăm cách đánh số báo danh cho toàn bộ điểm thi của từng buổi thi.

Thí sinh đăng ký vào lớp 10 THPT công lập không chuyên ở Hà Nội sẽ làm ba bài thi gồm Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), Toán (thời gian làm bài 120 phút) và Ngoại ngữ (60 phút). Trong đó, bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, Ngoại ngữ thi trắc nghiệm.

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày 30-31/5, sớm hơn khoảng 10 ngày so với mọi năm. Thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.