1 chọi 10 để vào lớp Toán trường chuyên Tự nhiên

Năm 2025, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên nhận được 3.972 hồ sơ đăng ký thi vào lớp 10, tỷ lệ chọi cao nhất gần 1/10 đối với khối chuyên Toán.

Theo thông tin từ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), năm nay, nhà trường nhận được 3.972 hồ sơ đăng ký thi vào lớp 10, nhiều hơn năm ngoái gần 1.000 hồ sơ.

Trường tuyển 545 chỉ tiêu cho các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, mỗi lớp tuyển 109 em.

Trong đó, lớp chuyên Toán nhận số lượng hồ sơ nhiều nhất với gần 1.060 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi lên tới gần 1/10, cao gần gấp đôi mức 1/5,7 của năm ngoái. Tiếp đến là khối chuyên Hóa học nhận 803 hồ sơ, tỷ lệ chọi 1/7,4.

Tỷ lệ chọi các khối chuyên đều tăng, chỉ riêng lớp chuyên Tin giảm so với năm ngoái, với 752 hồ sơ, tỷ lệ chọi 1/6.9

Số thí sinh đăng ký và tỷ lệ chọi các khối chuyên cụ thể như sau:

Chỉ tiêu, số hồ sơ đăng ký, tỷ lệ chọi vào trường chuyên Tự nhiên năm 2026

Nhãn Toán Hóa học Vật lý Tin học Sinh học

Hồ sơ đăng ký 1060 803 785 752 572

Tỷ lệ chọi 9.7 7.4 7.2 6.9 5.2

Theo thông báo của trường, thí sinh phải dự thi 3 môn chung gồm Toán (120 phút), Ngữ văn (120 phút) và Tiếng Anh (60 phút). Sau đó, các em thi môn chuyên (150 phút) tương ứng môn đã đăng ký.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào 2 trong 5 khối chuyên. Thí sinh đăng ký chuyên Tin có thể chọn thi đầu vào bằng Toán hoặc Tin. Thời gian thi từ ngày 23/5 đến ngày 24/5. Lịch thi cụ thể như sau:

Sáng 23/5 - 7h30: Gọi thí sinh vào phòng thi. Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế thi. - 8h: Thi môn Ngữ văn cho tất cả thí sinh. Chiều 23/5 - 13h30: Gọi thí sinh vào phòng thi. - 14h: Thi môn Toán (vòng 1) cho tất cả thí sinh. - 16h: Thí sinh nghỉ giải lao giữa 2 ca thi - 16h30: Thi môn Tiếng Anh cho tất cả thí sinh Sáng 24/5 - 7h30: Gọi thí sinh vào phòng thi. - 8h: Thi môn Toán (vòng 2) cho thí sinh dự thi vào chuyên Toán học và chuyên Tin học. - 8h: Thi lập trình môn Tin học cho thí sinh dự thi vào chuyên Tin học. - 8h: Thi môn Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Sinh học cho thí sinh dự thi vào chuyên Sinh học. Chiều 24/5 - 13h30: Gọi thí sinh vào phòng thi. - 14h: Thi môn Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Vật lý cho thí sinh dự thi vào chuyên Vật lý. - 14h: Thi môn Khoa học tự nhiên - Kiến thức và kỹ năng Hoá học cho thí sinh dự thi vào chuyên Hoá học.

Lưu ý, ở mỗi môn thi, thí sinh phải đạt từ 4 điểm trở lên. Trường không cộng điểm ưu tiên hay khuyến khích.

Điểm xét tuyển là tổng điểm Toán (vòng 1, hệ số 1) và điểm môn chuyên (nhân hệ số 2). Môn Ngữ văn và Tiếng Anh là môn điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển. Kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 16/6.