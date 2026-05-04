Bộ GD&ĐT làm rõ về một bộ sách giáo khoa thống nhất

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ nghiên cứu, tham vấn ý kiến các địa phương, chuyên gia và xây dựng tiêu chí lựa chọn bộ sách giáo khoa dùng chung trên cả nước.

Học sinh trường THCS Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh: Đinh Hà.

Chiều 4/5, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã làm rõ các thông tin liên quan đến việc thống nhất dùng một bộ sách giáo khoa (SGK) trên cả nước.

Đây là nhiệm vụ thực hiện theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị (ngày 22/8/2025) và Nghị quyết số 281 của Chính phủ (ngày 15/9/2025)

Lý do Bộ GD&ĐT chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”

Theo ông Thưởng, hiện tại, ngành giáo dục đang thực hiện nguyên tắc một chương trình, nhiều bộ SGK với ba bộ chính là Cánh Diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống.

Tuy nhiên, với yêu cầu đảm bảo cung cấp một bộ SGK thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027, trong khoảng thời gian ngắn chỉ vài tháng, Bộ GD&ĐT không thể biên soạn một bộ sách mới hoàn toàn - thường cần 2-3 năm chuẩn bị. Một vấn đề khác được đặt ra là phối hợp ba bộ sách làm một, hay chọn một trong ba bộ.

Ông Thưởng cho biết Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ nghiên cứu, tham khảo ý kiến các Sở GD&ĐT, chuyên gia để ban hành nguyên tắc, tiêu chí đánh giá, từ đó thống nhất chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống là bộ sách dùng chung.

Để thực hiện hiệu quả bộ sách này, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn các sở về việc thống nhất sử dụng bộ sách Kết nối, đồng thời sử dụng các bộ sách khác - có thể sử dụng làm sách tham khảo, nhằm làm phong phú thêm kiến thức.

"Chúng ta xác định dạy và học theo chương trình là trọng tâm, còn SGK là học liệu, không phải pháp lệnh. Vì thế cũng không lãng phí với những bộ SGK khác", thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ hai, bộ đã hiệu chỉnh bộ sách dùng chung để sử dụng thống nhất, đặc biệt là hiệu chỉnh khi chuyển từ chính quyền địa phương ba cấp sang hai cấp và thay đổi địa giới hành chính. Hiện tại, việc điều chỉnh đã hoàn thành.

Thứ ba, bộ đã chỉ đạo NXB Giáo dục Việt Nam in ấn phát hành với mục tiêu là đảm bảo trước năm học, muộn nhất là trước 20 ngày là có đầy đủ SGK cho các nhà trường.

Đến thời điểm hiện tại, 5/7 đơn vị của NXB Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành sách việc in và nhập kho, đồng thời công bố giảm giá sách trung bình 13,3%.

Thứ tư, bộ đã tiến hành tập huấn cho giáo viên. Ông Thưởng cho biết đây không phải vấn đề trở ngại bởi đã thống nhất một chương trình, với bộ sách nào, giáo viên cũng có thể dạy được.

"Bộ chỉ đạo chỉ tập huấn những vấn đề mà giáo viên thấy vướng mắc, cần phải giải đáp, chứ không dàn trải, tràn lan không có thời hạn", theo ông Thưởng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: VGP.

Chương trình cần có tính ổn định

Liên quan đến đề xuất điều chỉnh chương trình và cơ cấu các môn học, ông Thưởng cho rằng chương trình phải có tính ổn định nhất định. Theo thứ trưởng, về mặt khoa học, theo kinh nghiệm của thế giới, một chương trình thường áp dụng từ 10-15 năm mới thay đổi tổng thể.

Hàng năm, Bộ GD&ĐT vẫn rà soát và phát triển các chương trình để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bộ cũng chỉ đạo các nhà trường tổ chức dạy và học theo khung chương trình. Bên cạnh đó, tùy từng trường, từng lớp, từng học sinh mà nhà trường có thể xây dựng chương trình nâng cao, như trong Nghị quyết 71 nêu là từng bước tăng thời lượng các môn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, STEM, giáo dục STEM và giáo dục về chuyển đổi số, giáo dục AI.

Ông Thưởng nhấn mạnh việc quan trọng là đảm bảo đầu ra, yêu cầu về phẩm chất, năng lực cho học sinh. Để làm được điều này, quan trọng nhất vẫn là đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Đặc biệt là dạy cho người học, dạy cho học sinh khả năng tự học. Từ đó, sự thích ứng của học sinh ở mọi chương trình, mọi bộ SGK sẽ phù hợp.