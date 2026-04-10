Xã đầu tiên trên cả nước cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

Xã ở Đà Nẵng trang bị hơn 90.000 cuốn sách giáo khoa, đủ để cung cấp miễn phí cho gần 7.000 học sinh từ tiểu học đến THPT.

Sáng 10/4, UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) công bố quyết định thực hiện chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh trên toàn địa bàn.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết ngay sau khi được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã phát động xây dựng mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung”. Chương trình nhằm huy động nguồn lực xã hội để cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh, góp phần giảm gánh nặng kinh tế cho người dân, đồng thời thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Kết quả, địa phương đã huy động được 551 triệu đồng cùng 6.262 cuốn sách giáo khoa, bố trí tại thư viện các trường để phục vụ việc cho mượn. Từ nguồn lực này, 15.171 lượt sách đã được cung cấp cho 1.254 học sinh là con em của 8 thôn vùng đồi núi thuộc xã Hòa Phú cũ, đáp ứng khoảng 31% nhu cầu sách giáo khoa trong năm học 2025-2026.

Học sinh xã Hòa Vang được trao tặng sách giáo khoa miễn phí. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Tiếp đó, UBND xã Hòa Vang huy động thêm gần 1,5 tỷ đồng để mua 74.676 cuốn sách giáo khoa. Đến nay, tổng số sách được trang bị cho thư viện các trường đạt 91.060 cuốn, đủ để cung cấp miễn phí cho gần 7.000 học sinh từ bậc tiểu học đến THPT tại 6 cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Nhờ đó, từ năm học 2026-2027, địa phương bảo đảm đáp ứng 100% nhu cầu sách giáo khoa cho học sinh. Đồng thời, xã Hòa Vang trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai chính sách này, hoàn thành sớm 4 năm so với mục tiêu của Nghị quyết số 71-NQ/TW là cung cấp sách giáo khoa miễn phí vào năm 2030.

Để chính sách được triển khai hiệu quả và bền vững, lãnh đạo UBND xã đề nghị các trường học quản lý chặt chẽ việc cấp phát, cho mượn và thu hồi sách giáo khoa; kiện toàn hệ thống thư viện và ban hành quy chế sử dụng khoa học, thuận tiện.

Giáo viên cũng được giao nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn sách, coi đây là tài sản tri thức chung của cộng đồng.

Về phía phụ huynh, địa phương khuyến khích đồng hành cùng nhà trường trong việc hướng dẫn con em sử dụng và bảo quản sách cẩn thận, tránh hư hỏng, thất lạc. Học sinh cũng được nhắc nhở giữ gìn sách sạch đẹp, không viết vẽ bừa bãi và sử dụng hiệu quả không chỉ phục vụ việc học tập mà còn tạo điều kiện để các thế hệ sau tiếp tục sử dụng.