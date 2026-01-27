Sở GD&ĐT TP.HCM ra thông báo quan trọng về sách giáo khoa

Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường hướng dẫn học sinh sử dụng, bảo quản SGK đúng cách, đồng thời không được ép học sinh mua sách mới.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi chuyển cấp. Ảnh: Phương Lâm.

Trong văn bản mới được ban hành ngày 27/1, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn triển khai đồng loạt việc sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống” từ năm học 2026-2027.

Đáng chú ý, sở yêu cầu nhà trường phải có trách nhiệm hướng dẫn học sinh sử dụng, bảo quản sách giáo khoa đúng cách, không viết, vẽ vào sách để có thể sử dụng lâu dài, tiết kiệm.

Đặc biệt, sở nghiêm cấm mọi hành vi ép buộc học sinh phải mua sách giáo khoa mới trong trường hợp sách cũ vẫn còn sử dụng được.

Đối với các bộ SGK khác đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng phương án tiếp tục sử dụng với vai trò là tài liệu tham khảo, bổ trợ nội dung dạy học, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội.

Việc sử dụng các bộ sách này phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông và điều kiện thực tế của nhà trường, tránh gây xáo trộn, lãng phí, không làm phát sinh thêm gánh nặng cho học sinh và phụ huynh.

Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam được lựa chọn là bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc. Ảnh: Ngọc Bích.

Cũng trong thông báo mới này, Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo các trường phổ thông cần khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện có.

Trên cơ sở đó, các đơn vị phải báo cáo đầy đủ và đề xuất cụ thể nhu cầu đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu, ưu tiên các thiết bị phục vụ thực hành, thí nghiệm, phòng học bộ môn, phòng tin học, thư viện và hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, gửi cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, hỗ trợ kịp thời.

Cùng với cơ sở vật chất, các trường được yêu cầu rà soát biên chế, đánh giá thực trạng đội ngũ và đề xuất nhu cầu tuyển dụng bổ sung giáo viên nhằm bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu và trình độ theo quy định.

Trong bối cảnh sử dụng bộ sách giáo khoa mới, các cơ sở giáo dục cũng cần xây dựng kế hoạch giáo dục, sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra, đánh giá học sinh và các hoạt động liên quan đến sách giáo khoa nhằm bảo đảm tuân thủ chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời phát huy tính linh hoạt, chủ động trong tổ chức dạy học.

Các trường cần cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về sử dụng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” theo kế hoạch của sở.

Đối với nội dung tài liệu giáo dục địa phương, các trường cần cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng giảng dạy khi có kế hoạch triển khai từ Sở GD&ĐT TP.HCM.

Sở GD&ĐT TP.HCM đồng thời nhấn mạnh các trường cần xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm sau mỗi học kỳ học sinh đạt chuẩn đầu ra theo chương trình, cũng như tạo điều kiện để những học sinh có năng lực học tập tốt được phát triển tối đa năng lực cá nhân.