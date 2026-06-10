Hai ngày thi tốt nghiệp THPT, nơi nào chú ý có mưa dông

Dự báo trong hai ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C, nhiều địa phương xuất hiện mưa rào và dông chiều tối.

Một số địa phương xuất hiện mưa rào và dông trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Đinh Hà.

Chiều 10/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ban hành bản tin cập nhật dự báo thời tiết trong hai ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (11-12/6).

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông. Từ Thanh Hóa đến TP Huế, trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi, sáng và chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng gián đoạn.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, phụ huynh và thí sinh nên theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động sắp xếp thời gian di chuyển sớm hơn thường lệ để tránh các tình huống phát sinh do mưa dông hoặc ùn tắc giao thông. Thí sinh cũng nên chuẩn bị sẵn áo mưa, ô dù và bảo quản cẩn thận giấy tờ dự thi để tránh bị ướt, hư hỏng trong quá trình di chuyển.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia như sau:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ Bắc Bộ Ngày 11-12/6: Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông. - Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Từ Thanh Hóa đến TP Huế - Ngày 11/6: Sáng và chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng gián đoạn.

- Ngày 12/6: Ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. - Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Duyên hải Nam Trung Bộ Ngày 11-12/6: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. - Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C. Cao nguyên Trung Bộ Ngày 11-12/6: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. - Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nam Bộ Ngày 11-12/6: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. - Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

- Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong ba ngày 10-12/6. Trong đó, ngày 10/6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 11-12/6, các em làm bài thi chính thức. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Học sinh sẽ làm 4 bài thi. Trong đó, hai bài thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, thí sinh được chọn 2 trong các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp, Công nghiệp) và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Mỗi buổi thi, thí sinh cần có mặt đúng giờ. Nếu đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, các em sẽ không được dự thi buổi đó, đồng nghĩa không được công nhận tốt nghiệp THPT.

Cơ quan khí tượng lưu ý phụ huynh có thể truy cập trang thông tin cảnh báo dông (cập nhật 15 phút/lần) của Cục Khí tượng Thủy văn để có phương án di chuyển phù hợp cho học sinh.