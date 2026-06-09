Lịch thi tốt nghiệp THPT chi tiết và các mốc quan trọng sau thi

Còn chưa đầy 2 ngày nữa, hơn 1,2 triệu thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dưới đây là lịch thi chi tiết cùng những mốc thời gian quan trọng các em cần lưu ý.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn các năm trước. Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13/6/2026. Trong đó, các buổi thi chính thức diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Ngày 13/6 là ngày thi dự phòng dành cho các trường hợp phát sinh theo quy định của bộ.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau khi hoàn thành kỳ thi, thí sinh còn cần lưu ý đến các mốc quan trọng khác.

Đầu tiên, bộ sẽ công bố điểm thi vào 8h ngày 1/7, đây là mốc thời gian được đông đảo thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất sau kỳ thi.

Sau đó, từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo được nộp đơn theo quy định. Các Sở GD&ĐT hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7. Đồng thời, giấy chứng nhận kết quả thi cùng các hồ sơ liên quan sẽ được trả cho thí sinh chậm nhất vào ngày 7/7/2026.

Công tác phúc khảo bài thi được hoàn thành trước ngày 20/7, trong khi kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo sẽ được công bố trước ngày 23/7.