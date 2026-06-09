Đăng ký khảo sát đầu vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa từ hôm nay

TP.HCM chính thức mở cổng đăng ký khảo sát đầu vào lớp 6 năm học 2026-2027 đối với trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa cùng các trường THCS có tổ chức khảo sát đầu vào.

Thí sinh dự thi lớp 6 tại trường Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Phương Lâm.

Phụ huynh lưu ý thời gian đăng ký kéo dài từ 8h ngày 9/6 đến 16h30 ngày 14/6. Ngoài trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa do Sở GD&ĐT tổ chức khảo sát, năm nay còn có 4 trường THCS thực hiện khảo sát đầu vào gồm THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ, THCS Trần Quốc Toản và THCS Nguyễn An Ninh.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM, phụ huynh có nguyện vọng cho con dự khảo sát vào lớp 6 cần truy cập cổng tuyển sinh đầu cấp TP.HCM tại địa chỉ tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để khai báo thông tin và đăng ký dự khảo sát.

Sau khi hoàn tất đăng ký, phụ huynh nộp hồ sơ minh chứng trực tiếp tại trường đăng ký dự tuyển trong cùng khoảng thời gian trên. Hồ sơ gồm bản sao hợp lệ học bạ lớp 5 hoặc phiếu điểm cuối năm lớp 5 (có chứng thực hoặc mang bản chính để đối chiếu) và đơn đăng ký được in từ hệ thống tuyển sinh đầu cấp.

Sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, các trường sẽ thông báo thời gian phát thẻ tham dự khảo sát cho học sinh. Đây là giấy tờ bắt buộc để thí sinh tham gia kỳ khảo sát đầu vào lớp 6 năm học 2026-2027.

Kỳ khảo sát năng lực vào lớp 6 sẽ diễn ra ngày 1/7/2026 tại địa điểm ghi trên thẻ dự khảo sát. Học sinh tham gia phải mang theo thẻ học sinh và thẻ tham dự khảo sát. Thẻ học sinh phải có đóng dấu giáp lai của trường tiểu học trên ảnh. Trường hợp sử dụng thẻ từ hoặc thẻ nhựa có in ảnh thì không cần đóng dấu giáp lai.

Bài khảo sát vào lớp 6 trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa kéo dài 90 phút, gồm hai phần. Phần trắc nghiệm có 20 câu hỏi thực hiện trong 30 phút. Phần tự luận làm trong 60 phút, đánh giá năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết), năng lực toán học và tư duy logic, cùng năng lực đọc hiểu và làm văn.

Đối với các trường THCS còn lại tổ chức khảo sát đầu vào, cấu trúc bài làm tương tự với thời lượng 90 phút. Tuy nhiên, phần tiếng Anh tập trung đánh giá kỹ năng đọc hiểu và viết, bên cạnh các nội dung về toán học, tư duy logic, đọc hiểu và làm văn.

Tại TP.HCM, tuyển sinh lớp 6 ở một số trường THCS luôn có mức cạnh tranh cao, tỷ lệ chọi nhiều năm vượt lớp 10 chuyên.

Nổi bật nhất là trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa. Năm 2025, trường nhận 4.851 hồ sơ cho 350 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi khoảng 1/13,8 - cao nhất kể từ năm 2015. Để được dự khảo sát, học sinh phải đạt từ 9 điểm trở lên ở bài kiểm tra cuối năm lớp 5 môn Toán và Tiếng Việt.

Trường THCS Hoa Lư, THCS Bình Thọ và THCS Trần Quốc Toản 1 cũng tổ chức khảo sát đầu vào hàng năm và ghi nhận tỷ lệ chọi khá cao. Năm 2025, tỷ lệ chọi của trường THCS Hoa Lư khoảng 1/4,9, trong khi hai trường còn lại cùng ở mức khoảng 1/3,9.